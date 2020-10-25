跟著網友指導購買港股 銀行員慘被騙300餘萬元

刑事警察局指出，近日出現詐騙集團利用美女照，投過交友軟體結識男網友，再說服男網友拿錢投資香港冷門股票，歹徒設下陷阱先炒股，等男網友大量買股後，再賣出坑殺，隨後斷絕聯絡。台北市一名男子，拿出3百多萬元投資，最後股價下跌，股票只剩下四萬元價值。

台北市1名在銀行業上班的38歲林姓男子，日前透過交友APP軟體結識1名自稱同樣是台北人，但現在香港從事金融投顧的女網友Kelly。

兩人起初以男女交往形式互動，聊天過程中，Kelly不時分享港股投資訊息，並提供自身獲利的帳單截圖佐證。Kelly成功博取林男信任後，指示林男小額買進某特定港股數次，一開始都有獲利，林男因此嚐到甜頭，對於「明牌」深信不疑，Kelly順勢再慫恿林男，投入新台幣350萬元鉅款買該股票，不料該股股價忽然大崩，林男投入資金頓時僅存4萬元殘值。

Kelly起初不斷安撫林男，表示這只是一般跌幅，最後卻突然失聯，林男這才知道被詐騙，損失340萬餘元。

刑事警察局指出，這是假交友結合假投資的詐騙案，詐騙集團藉指導網友由台灣開股票證劵戶，再從銀行網路下單購買香港股票，近期相當盛行。

歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘指導被害人投資香港股市有名牌的特定股票。

詐騙集團先選定香港股市一些冷門、業績不好，甚至快下市的公司股票大量買進後，再由女網友搭訕被害人用大筆資金買進該檔股票時，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人獲利，由於香港股市股票無漲跌幅限制，等被害人警覺發現時，股票市值已慘賠所剩無幾，可說欲哭無淚。

刑事警察局呼籲民眾網路交友務必提高警覺，千萬不要相信來路不明網友所推薦的投資股票、虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，歹徒初期營造不斷獲利假象，且能正常提領獲利（又稱為返現、出金），等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後有去無回，讓被害人求償無門。