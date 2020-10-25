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毒蟲吸毒被抓 竟冒用兄長名義應訊被判拘役30天
曾姓男子今年9月間，在台南市住處因涉嫌施用毒品為警逮捕，曾隨同警方至桃園市龍潭警分局偵查隊進行詢問，涉嫌冒用他哥哥名義接受調查，並在調查筆錄上涉嫌偽造兄長署押，曾在警方發覺上情前向警方坦承。台南地院依曾觸犯偽造署押罪，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，曾於今年9月4日下午4點多，在台南市住處因涉嫌施用毒品（曾涉嫌施用毒品部分，另由檢察官偵辦中）。為警逮捕後，隨同警方至桃園市龍潭警分局偵查隊偵訊時，於同一天晚上10點起，冒用其兄長名義接受調查，並接續在調查筆錄、搜索票、扣押筆錄上，偽造兄長署押，損害於曾兄及司法警察機關偵辦案件正確性。曾在警方發覺前，即向警方坦承，願意接受裁判。
法官審酌曾為避免另案為警緝獲，竟不顧手足之情，偽造其兄署押，動機及行為均可議；再者，曾有幫助犯恐嚇取財未遂及多次施用第二級毒品紀錄，素行非佳。但考量自首犯行，尚未造成曾兄為檢警傳訊困擾等一切情狀，量處其刑。
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