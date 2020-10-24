兒子疑持8凶器砍死母親 台南地院裁定羈押

台南市佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，23日凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀等凶器攻擊母親，李母頭、頸，胸部等處傷痕累累，送醫不治。台南地院下午召開羈押庭，認李所犯重罪，且有逃亡之虞，裁定羈押。

南檢檢察官晚間訊問後認為李涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，但夜間不訊問，台南地院今天下午開羈押庭。

台南地院指出，李姓被告經法官訊問後，認他涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌疑重大。李雖長期受身心失調症所苦，但難認他犯案時喪失行為能力。