因行車搶道捷運大安站開槍賓士男 是知名直播平台小編

台北市大安捷運站出口附近的復興南路，昨天晚間7時許發生槍擊案件，台北市警方組成專案小組，經過漏夜偵辦，今天早上11時，在新莊逮捕涉嫌開槍的曾姓男子（29歲），同時起獲作案用槍枝。

案發地點在復興南路北往南車道，當時曾嫌駕駛的黑色賓士與一輛白色車輛，因為行車搶道問題發生行車糾紛，經過復興南路、信義路口時，黑色賓士追上白色車輛，曾嫌下車嗆聲，並掏槍朝分隔島草叢開一槍示威，白色車輛駕駛趕緊打電話報案，這時曾嫌竟以槍托敲擊車窗，嗆聲：「再打啊（電話）！再打啊！」，隨後就開車往南離去。

警方發現，曾嫌是知名直播平台的小編，專門負責打字回覆網友提問及吵氣氛，昨天早上，曾才與友人與人鬥毆，友人更在桃園街頭開槍示威，桃園警方已經介入調查，不料晚間曾嫌竟因為行車搶道問題，也在北市當街開槍。

曾嫌早上躲在新莊友人住處，他走出門後，立即被埋伏的警員上前壓制，同時與曾嫌一起的20歲高姓友人也被警方逮捕，高的包包中被起出改造槍及5顆子彈。

曾、高兩人被依槍砲、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續向上溯源擴大偵辦，並查明槍枝來源或涉有其他刑事案件。