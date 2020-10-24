聽新聞
test
0:00 / 0:00
因行車搶道捷運大安站開槍賓士男 是知名直播平台小編
台北市大安捷運站出口附近的復興南路，昨天晚間7時許發生槍擊案件，台北市警方組成專案小組，經過漏夜偵辦，今天早上11時，在新莊逮捕涉嫌開槍的曾姓男子（29歲），同時起獲作案用槍枝。
案發地點在復興南路北往南車道，當時曾嫌駕駛的黑色賓士與一輛白色車輛，因為行車搶道問題發生行車糾紛，經過復興南路、信義路口時，黑色賓士追上白色車輛，曾嫌下車嗆聲，並掏槍朝分隔島草叢開一槍示威，白色車輛駕駛趕緊打電話報案，這時曾嫌竟以槍托敲擊車窗，嗆聲：「再打啊（電話）！再打啊！」，隨後就開車往南離去。
警方發現，曾嫌是知名直播平台的小編，專門負責打字回覆網友提問及吵氣氛，昨天早上，曾才與友人與人鬥毆，友人更在桃園街頭開槍示威，桃園警方已經介入調查，不料晚間曾嫌竟因為行車搶道問題，也在北市當街開槍。
曾嫌早上躲在新莊友人住處，他走出門後，立即被埋伏的警員上前壓制，同時與曾嫌一起的20歲高姓友人也被警方逮捕，高的包包中被起出改造槍及5顆子彈。
曾、高兩人被依槍砲、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續向上溯源擴大偵辦，並查明槍枝來源或涉有其他刑事案件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言