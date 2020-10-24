藏毒夫妻衝撞路檢逃逸 新北警追緝智逮

蔡姓女子誤以為被通緝，日前竟無視警方開槍攔阻，駕車搭載丈夫陳姓男子衝撞路檢點，逃逸過程數度換乘車輛製造斷點，經警方追緝昨天落網，依違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

新北市蘆洲警分局今天表示，19日0時許在新北市五股區成泰路、疏洪北路口實施路檢勤務，蔡姓女嫌駕駛白色自小客車搭載陳姓男嫌，竟衝撞路檢點，警方開槍攔阻但犯嫌仍逃逸。

經專案小組連日追緝，發現犯嫌逃逸過程中，透過連續換乘車輛方式，沿途製造斷點意圖增加查緝難度，丟棄自用車輛後，輾轉逃逸至淡水區、桃園龜山區、中壢區地點躲藏。

警方透過各項科技分析等方式，23日下午3時許在中壢區永福路一處社區大樓內逮捕到陳、蔡2嫌歸案，並於現場查獲毒品海洛因2包、安非他命1包等證物。

蔡女向警方供稱，誤以為自己被通緝才衝撞路檢點；全案詢後將依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務等罪移請新北地檢署偵辦。