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移工舞廳染毒逮逾百人 鄭文燦：斷水電拉下大門

中央社 / 桃園24日電

桃園檢警今天凌晨至一間外籍移工舞廳查緝，帶回3名涉嫌販毒的越南籍男子及122名舞客；由於該舞廳違規營業，桃園市長鄭文燦表示將祭出斷水斷電處分，讓舞廳拉下大門。

桃園市警方日前接獲線報，指稱蘆竹區中正北路上某間外籍移工舞廳，疑似有外籍人士長期販售新興毒品，且該舞廳因多次違反「桃園市特定行業管理自治條例」、「都市計畫法桃園市施行細則」，已遭桃園市政府經濟發展局在今年9月1日裁處停止營業2個月，卻仍違規繼續營業。

桃園地檢署檢察官今天凌晨2時許指揮警方及內政部移民署桃園市專勤隊等單位至該舞廳查緝，當場拘提3名涉嫌販賣毒品的越南籍男子，並查扣疑似毒品咖啡包、PMMA藥錠、糖果包裝愷他命、毒品捲菸等物品。

現場疑似施用毒品的舞客有122人，包括台灣籍14人、越南籍108人，其中有7人是失聯外籍移工；警方表示，上述人等詢問後將依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦，並將依法裁處該營業處所負責人，必要時將處以斷水斷電，若有涉及違章建築部分將依法拆除。

桃園市長鄭文燦中午也特別至警察局關心此案，鄭文燦表示，將對該舞廳業者祭出斷水、斷電等措施「用強制處分的手段讓它拉下大門」，鄭文燦也強調，桃園是六都中外籍移工犯罪率最低的城市，因此市府對此事高度重視，外籍移工的生活環境淨化依然是未來施政的重點項目。

桃園地檢署表示，依毒品危害防制條例規定，業者須善盡場所管理責任，對違反義務的業者及負責人，最重可裁罰新台幣100萬元以下罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業。

毒品 移工 鄭文燦

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