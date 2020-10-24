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3學童遭大學副教授兼系主任騙拍裸照 專家提醒四不原則

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年間經由臉書附載messenmger，佯稱是女國中生，陸續與台南3名國小男女童互加好友，再以暱稱私訊傳送女性裸照給對方，讓男女童誤信自己為女性，再拍裸照回傳給他觀看，事發後查出藏鏡人竟是私立大學副教授；台南市警局婦幼隊長蔡明宗提醒學童不網路交友等「四不原則」外，可求助「i win」網路內容防護機構，協助刪除網路不雅照片。他呼籲學童家長及師長應多注意學童使用網路社群時間及內容，多關心學童，防患未然。

蔡明宗提醒，所謂四不原則即是一、不網路交友，不與網友見面，確保自身安全；二、不讓陌生人碰觸身體，防止性騷擾或性侵害發生；三、不遠離大人視線，外出要緊跟大人，避免危險；四、不接受陌生人飲料或食物，遠離毒品誘惑及危害。

蔡明宗表示，網路犯罪具有匿名性、不易追求，對方是男或女，是老或少，都是事後查證才能得知，但傷害都已經造成了。但其犯罪動機因個案有所不同，因此預防發生很重要。他說，之所以會找上國小學童，不外乎是年幼可欺，尤其雙方社會地位及智識不對等，學童社會化不足，辨識能力低，也因此容易被引誘，因此特別關切。

網路交友4不原則。圖／本報資料報片
網路交友4不原則。圖／本報資料報片

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