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影／夜店散場滋事多 警不進店臨檢改用人牆店外請離場

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警六分局鑑於轄內不少夜店等場所，在散場後發生毆鬥、謾罵、叫囂滋事，以往總是在營業時進店擴大臨檢，今天凌晨改變作法，等到轄區西屯區環中路夜店MUSE散場時，再以優勢警力勸請離場酒客，步行至店外50公尺，整個現場氣氛異常安靜，酒客迅速離去。

中市警局轄區酒店、KTV 、夜店等特種營業，在買單付帳、或散場後發生不少滋事案，比如說槍擊、傷害、毆鬥叫囂等，嚴重危害治安，以往採進入店內擴大臨檢，嚴重的話採重點站崗；而市警六分局此次在散場後疏導酒客離去，屬新作法，酒客未喧鬧離去，效果不錯。警方表示今後將不定期彈性實施。

市警六分局今天凌晨3時30分，出動數十名警力、10輛警車，前往環中路夜店MUSE，等夜店散場，酒客紛紛走出店門後，以優勢警力勸請酒客，步行至離店50公尺外，夜店門口不再喧鬧，反是異常安靜，酒客個個迅速離去，避免滋事發生。

記者白錫鏗／翻攝
記者白錫鏗／翻攝

夜店 臨檢 酒店

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