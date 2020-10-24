女子以為被通緝闖臨檢 警開11槍仍逃逸蘆洲警追6天逮人

39歲有多項毒品前科的蔡姓女子開車載著32歲陳姓男子，本月18日在新北市五股區拒檢衝撞，被保安大隊員警連開11槍仍駕車硬闖逃脫，不久後棄車逃逸；蘆洲警方連日追緝，昨天下午3時許在桃園中壢一處社區大樓內逮捕蔡、陳兩人，警詢後依毒品、公共危險、妨害公務移送新北地檢署。

新北保大霹靂小組員警18日凌晨０時許，在台六十四線快速道路的五股一匝道口執行路檢勤務，一輛白色轎車加速逃逸，在五股區成泰路三段路口被紅燈車陣擋下，員警對著右側前後輪胎連開十一槍，但是女駕駛仍猛踩油門硬闖，直接右轉成泰路往八里方向逃逸，員警也立刻上車鳴笛追去，稍後便在關渡橋下空地，發現嫌犯棄車逃逸無蹤，轎車右側前後車輪都被子彈打破。

保大警方根據密錄器畫面掌握車上兩人身分，蘆洲警協助追緝，發現兩人棄車後以連續換乘計程車等方式，輾轉逃逸至淡水、桃園龜山、中壢等朋友住處，23日下午3時許掌握兩人行蹤，持拘票前往中壢一間社區大樓，趁兩人搭電梯時逮人，並搜出海洛因、安非他命等毒品。