女友提分手還找前男友哭苦 醋男開車衝撞持刀打人

新北市曹姓男子不滿女友提分手，跑去找林姓前男友訴哭，還一同搭車外出，尾隨追上快速道路衝撞攔車，持開山刀揮砍打傷林男後，逃至烏來山區躲了兩小時就被警方查獲。新北地檢署昨依殺人未遂及毀損罪起訴。

起訴指出，新北市一名汐止租屋居住的的曹姓男子，上月底因女友跟前男友糾纏不清而吵架，女友一氣之下提分手，跑去找前男友訴苦，曹男竟開車一路狂追30公里到台65線6.2公里處，將女友的前男友攔下痛毆後，再將女友挾持離去。警方獲報立即展開追捕，不到2小時就在烏來觀光大橋將曹男逮捕，訊後依傷害及妨害自由罪嫌將曹男移送法辦。

起訴指出，曹男（46歲）跟潘女（44歲）交往約1年多，二人同住在汐止區，曹卻發現潘女跟林姓前男友（46歲）藕斷絲連還有聯絡，讓曹男難以忍受，常為此事發生吵架，今年9月20日清晨，2人又為此起口角，潘女揚言分手並表示要出門去找林男就外出。

曹男攔阻不成，開車追至林男三重租屋處，撞見潘女坐上林男汽車，一時醋勁大發，一路尾隨狂追到台65線快速道路，先衝撞林男汽車，並在6.2公里處將汽車攔下。

曹男下車持開山刀柄痛毆，造成林男頭破血流，因潘女同意不分手才停手，潘女坐曹男汽車一起離去，林男怕潘女被帶走會發生意外報警求助，板橋警方獲報後展開追捕，經過調閱相關監視系統，於報案後不到2小時就在烏來觀光大橋上將曹男攔下壓制逮捕。