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北市大安區街頭槍響 警：行車糾紛嫌犯開槍逃逸
台北市信義路3段附近今天晚間傳出槍響，警方初步調查，一名駕駛黑色車輛的男子與他人發生行車糾紛，朝路旁開槍後逃逸，幸無人受傷。警方在現場拾獲一顆彈殼，已掌握特定對象追緝中。
台北市大安警分局偵查隊副隊長周維強表示，晚間7時許獲報，信義路3段、復興南路一段附近疑有人開槍，派員到場發現，一輛白色車輛停放路旁，初步調查發現，被害人與他人發生行車糾紛，涉嫌開槍的是一名駕駛黑色車輛的男子。
警方調監視器發現，駕駛黑色車輛的男子與被害人發生行車糾紛時，先下車企圖拉開對方車門，事後隨即朝路旁開一槍後逃逸，當時被害人與家人正坐在車上。
警方正擴大調閱案發地周邊監視器，已掌握特定對象及嫌犯駕駛車輛車牌，現正循線追緝中，至於整起案發原因，仍待調查釐清。
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