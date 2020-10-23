聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市大安區街頭槍響 警：行車糾紛嫌犯開槍逃逸

中央社 / 台北23日電

台北市大安警分局表示，23日晚間獲報在信義路3段、復興南路1段附近有槍擊案，經初步調查發現，被害人與他人發生行車糾紛，涉嫌開槍的是一名駕駛黑色車輛的男子，現場拾獲1顆彈殼，已掌握特定對象追緝中。 中央社
台北市大安警分局表示，23日晚間獲報在信義路3段、復興南路1段附近有槍擊案，經初步調查發現，被害人與他人發生行車糾紛，涉嫌開槍的是一名駕駛黑色車輛的男子，現場拾獲1顆彈殼，已掌握特定對象追緝中。 中央社
北市信義路3段附近今天晚間傳出槍響，警方初步調查，一名駕駛黑色車輛的男子與他人發生行車糾紛，朝路旁開槍後逃逸，幸無人受傷。警方在現場拾獲一顆彈殼，已掌握特定對象追緝中。

台北市大安警分局偵查隊副隊長周維強表示，晚間7時許獲報，信義路3段、復興南路一段附近疑有人開槍，派員到場發現，一輛白色車輛停放路旁，初步調查發現，被害人與他人發生行車糾紛，涉嫌開槍的是一名駕駛黑色車輛的男子。

警方調監視器發現，駕駛黑色車輛的男子與被害人發生行車糾紛時，先下車企圖拉開對方車門，事後隨即朝路旁開一槍後逃逸，當時被害人與家人正坐在車上。

警方正擴大調閱案發地周邊監視器，已掌握特定對象及嫌犯駕駛車輛車牌，現正循線追緝中，至於整起案發原因，仍待調查釐清。

監視器 北市

延伸閱讀

疑行車糾紛 大安捷運站前傳槍響

北市晚間驚傳槍響！ 民眾報案大安捷運站附近有人開槍

新北捷運局人力僅北市五分之一 議員質疑人力不足

北市大安區瓦斯洩漏！消防員搜尋洩漏點 3路段警戒

相關新聞

北市大安區街頭槍響 警：行車糾紛嫌犯開槍逃逸

台北市信義路3段附近今天晚間傳出槍響，警方初步調查，一名駕駛黑色車輛的男子與他人發生行車糾紛，朝路旁開槍後逃逸，幸無人受...

男疑持8凶器砍死母親 台南地檢署聲押

台南市佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，今天...

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

高雄大隆保麗龍公司與連鎖手搖飲廠商清心福全集團等下游廠商，疑為逃漏回收清除處理費，涉嫌聯手短報冷飲杯營業量，4年多來，僅...

兒子疑持8凶器砍死母親遭聲押 夜間不訊問

台南市佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，23...

捲館長案又被查賣假酒 百富妃麗酒店疑登廣告五折轉讓

在台北市中山區經營多年的百富妃麗酒店因圍事幫派竹聯幫寶和會捲入館長案又被查獲賣假酒，近日疑因此悄悄歇業，在網上刊登「五折...

疑行車糾紛 大安捷運站前傳槍響

台北市晚間驚傳槍響！復興南路及信義路口的大安捷運站出口附近，晚間7時許，民眾報案看到有人開槍，目前轄區警方已到場鑑識採證...

涉聯手飲料杯廠做假帳、逃稅 清心福全周六上午踹共

知名連鎖手搖飲「清心福全」涉聯手飲料杯供應商大隆公司，讓其短報杯子營業量、降低回收處理費，清心並藉此低價採購飲料杯，逃漏...

北市晚間驚傳槍響！ 民眾報案大安捷運站附近有人開槍

台北市晚間驚傳槍響！復興南路及信義路口的大安捷運站出口附近，晚間7時許，民眾報案看到有人開槍，目前轄區警方已到場鑑識採證...

涉與供應商逃漏稅逾4億 清心福全發聲了

全台手搖飲店數最多的清心福全與保麗龍公司涉逃漏稅，估計金額逾4億元，遭高雄地方檢察署起訴一事，清心福全今（23）日晚間發...

影／兩大地主疑因債務糾紛鬧翻 男持刀砍死多年好友

55歲蘇姓男子今天上午7時許在新北市林口區一間洗車場持刀砍殺55歲洪姓洗車場老闆，犯案後自行投案。

數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

警察人員為求升遷或獎勵而瘋狂地追求績效，製造大量虛假的數字來讓民眾看新聞而高潮，活在虛假的「治安安全感」中。大家看到了數字，卻看不到這些數字後面血汗的刑事司法工廠，大量證據不足而不起訴，程序違法導致證據排除而判決無罪的案例。

男疑持「8種凶器」弒母 犯防專家：幻覺中想摧毀惡魔

台南市佳里區今晨發生男子以鐵鎚、剪刀、水果刀等8種工具殺害親母的憾事，引發社會關注，犯罪防治專家認為，男子曾患有思覺失調...

熱門新聞

影／台南兒子拿榔頭爆打母親致死 鄰居聽到慘烈求救聲報警

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

人倫悲劇！母療養院接回兒子專職照顧 疑被8種凶器砍死

張綱維資產過戶「2個媽」 難籌8千萬保金恐再羈押

殺母嫌犯曾打傷母親遭強制送醫 她不捨接回1個月後慘死

「廣告小妹」爆料賴弘國劈腿約砲挨告 傳拘無著遭通緝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。