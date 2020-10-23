男疑持8凶器砍死母親 台南地檢署聲押

台南市佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，今天凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀等凶器，死命毆打殺傷母親，致頭、頸及胸部等部位多處傷口送醫不治，檢察官晚間訊問後認李涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

警方據報後，當場逮捕全身沾滿血跡李，是死者的兒子，無業，有多次進出醫院紀錄。據調查，李患病後，由母親專職照顧，之前曾經住進療養院，9月底才剛接回家，沒想到會慘死兒子手下。李坦承殺害母親，也供稱「母親常騙他」。