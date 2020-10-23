聽新聞
test
0:00 / 0:00
男疑持8凶器砍死母親 台南地檢署聲押
台南市佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，今天凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀等凶器，死命毆打殺傷母親，致頭、頸及胸部等部位多處傷口送醫不治，檢察官晚間訊問後認李涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。
警方據報後，當場逮捕全身沾滿血跡李，是死者的兒子，無業，有多次進出醫院紀錄。據調查，李患病後，由母親專職照顧，之前曾經住進療養院，9月底才剛接回家，沒想到會慘死兒子手下。李坦承殺害母親，也供稱「母親常騙他」。
警方在案發現場找到多把剪刀、榔頭及電銲器等，疑似李的行凶工具，交由法醫鑑定外，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌，下午移送台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言