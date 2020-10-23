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影／兩大地主疑因債務糾紛鬧翻 男持刀砍死多年好友

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

55歲蘇姓男子今天上午7時許在新北市林口區一間洗車場持刀砍殺55歲洪姓洗車場老闆，犯案後自行投案。

據悉，犯案的蘇男與洪男認識多年，洪在林口竹林路上開了一間洗車場與公廟，蘇供稱，今天上午6時許他從自家中開車到公廟準備拜拜，恰好遇到洪男，兩人先前便因上億元的債務糾紛發生爭執，巧遇後再度起口角。

蘇供稱，洪男憤怒下持刀具朝他砍，蘇躲掉後奪刀成功，反持刀砍傷洪男，扭打10分鐘後蘇開車回家，約莫一小時後他自知難逃羅網，找來友人陪同，上午8時許他帶著酒意騎車到林口分駐所投案，交出犯案工具開山刀。

警方獲報後前往，發現洪倒在血泊之中，臟器外露已無生命跡象，便拉起封鎖線進行調查，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

洪男妹妹下午出現在洗車場，面對媒體訪問十分不滿，她表示這起案件牽扯到不少人，待她詳細整理後要跟媒體說清楚，不讓其他可能涉案的人士有機會逃脫。

據悉，蘇與洪都算是林口地區的地主，雙方認識許久，蘇雖無業，但家裡十分有錢。洪因投資等問題向蘇借款，債務累積高達上億，疑似因此引發殺機。

蘇男帶著開山刀前往分駐所投案。記者柯毓庭／翻攝
蘇男帶著開山刀前往分駐所投案。記者柯毓庭／翻攝
死者妹妹十分不滿，認為此案牽扯到的人不只蘇姓男子。記者柯毓庭／攝影
死者妹妹十分不滿，認為此案牽扯到的人不只蘇姓男子。記者柯毓庭／攝影
洪在自家修車廠內被多年友人蘇男砍死。記者柯毓庭／攝影
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林口 債務

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