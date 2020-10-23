男疑持「8種凶器」弒母 犯防專家：幻覺中想摧毀惡魔

台南市佳里區李姓男子凌晨疑情緒不穩，拿榔頭打傷母親送醫後不治，警方到場逮人，他也坦承但無法說明原因。記者吳淑玲／翻攝

台南市佳里區今晨發生男子以鐵鎚、剪刀、水果刀等8種工具殺害親母的憾事，引發社會關注，犯罪防治專家認為，男子曾患有思覺失調症，案發當時可能病發，當母親幻想成「惡魔」，才「用盡辦法」將對方摧毀。

檢警調查，30歲李姓男子曾患思覺失調症，今年9月底甫從療養院出院返家，由52歲陳姓母親全職照顧。李今天凌晨0時許因故與母發生爭執後，涉嫌持一把鐵鎚、兩把剪刀、3把水果刀、一只破碎的日光燈管及一副電焊筆等8種凶器，毆打傷害母親頭、頸、胸部，導致其母上半身多處受傷。

警方獲報後到場，發現李男全身沾滿血跡，其家中血跡斑斑，緊急將受傷的陳女送醫救治，但陳仍在凌晨1時53分傷重不治。目前李男已被警方逮捕，釐清案情當中。

中正大學犯罪防治學系教授兼任國際事務長許華孚說，李男之所以罕見以「8種凶器」傷害母親，有可能是因為缺乏病識感，未掌握自身情緒狀態，也可能是未按時服藥，加上其母平時照顧李起居，長期下來可能免不了嘮叨兩句，病情加上言語刺激，引發李幻想對方是惡魔，必須用盡辦法（8種凶器）摧毀它。