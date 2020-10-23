林口洗車場驚傳兇殺案 老闆疑因債務糾紛被砍死

55歲蘇姓男子今天上午7時許在新北市林口區一間洗車場持刀砍殺55歲洪姓洗車場老闆，犯案後自行投案。

據悉，蘇男疑似因債務糾紛引起殺機，警方目前仍在詢問中。

【中央社／新北23日電】

55歲蘇姓男子因債務問題和洪姓友人起爭執，今天一時氣憤拿刀砍殺洪男後帶凶器投案，警方獲報趕往事發地點，但洪男身中多處致命刀傷已當場死亡；蘇男將依殺人罪嫌送辦。

新北市政府警察局林口分局表示，犯嫌蘇姓男子上午騎機車到林口派出所投案，稱自己7時許在林口區一間私人宮廟殺了人，隨即交出作案刀具。

警方趕往案發地點查看，果然看見56歲洪男倒臥地上，雖緊急通報救護車救援，但洪男因頸部、腹部多處致命刀傷已明顯死亡。

蘇男向警方供稱，他和洪男是朋友關係，近期兩人因債務關係起爭執，今天早上他到洪男在林口區的私人宮廟碰面，再度起口角，他氣憤之下拿刀砍殺洪男，作案過程約10分鐘，蘇嫌大概心知法網難逃，事發一小時後騎車至派出所投案。

警方表示，目前正調閱監視器，釐清犯嫌作案動機與有無共犯，後續將依殺人罪嫌移送新北地方檢查署偵辦。