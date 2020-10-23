聽新聞
test
0:00 / 0:00
屍體遭殘傷勢多處…兒疑持8凶器砍死母親 待解剖找致命傷
台南佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，今天凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀及日光燈管等凶器，死命毆打殺傷母親頭、頸及胸部等部位傷重不治，檢察官會同法醫相驗，發現死者傷勢集中在上半身，身體多處傷口很亂、深淺不一，初步檢視傷口外觀似為多種凶器所致，依遺體外觀無法清楚判斷致命傷或何種凶器所致，檢方將擇期解剖，進一步釐清。
檢方指出，檢察官會同法醫相驗完畢，死者傷勢集中在上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種凶器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。
警方趕往現場時，發現家中血跡斑斑，立即將傷者送醫救護，但1時53分宣告傷重不治，李被逮捕時全身沾滿血跡，同時，警方在案發現場找到多把剪刀和刀及燈管頭、榔頭及電銲器等8種疑似凶器，疑似李用來行凶工具，交由法醫鑑定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言