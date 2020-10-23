屍體遭殘傷勢多處…兒疑持8凶器砍死母親 待解剖找致命傷

台南佳里區30歲李姓男子患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，疑幻想母親要傷害他，今天凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀及日光燈管等凶器，死命毆打殺傷母親頭、頸及胸部等部位傷重不治，檢察官會同法醫相驗，發現死者傷勢集中在上半身，身體多處傷口很亂、深淺不一，初步檢視傷口外觀似為多種凶器所致，依遺體外觀無法清楚判斷致命傷或何種凶器所致，檢方將擇期解剖，進一步釐清。

檢方指出，檢察官會同法醫相驗完畢，死者傷勢集中在上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種凶器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。