人倫悲劇！母療養院接回兒子專職照顧 疑被8種凶器砍死

命案客廳一片凌亂。警方趕到李姓男子坐在地上就逮。下午依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送。記者吳淑玲／翻攝 台南佳里區李姓男子（30歲）患有思覺失調症，今年9月底才從療養院接回家，由52歲陳姓母親全職照顧，李男疑幻想母親要傷害他，今天凌晨涉嫌持榔頭、水果刀、剪刀及日光燈管等凶器，死命毆打殺傷母親，頭、頸及胸部等身體部位有多數傷口送醫不治，現場血跡斑斑，李男坦承殺害母親，只說母親常騙他，警方在現場找到8種疑似凶器，將交由法醫鑑定，李男依殺害直系血親尊親屬罪嫌及殺人罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南佳里警分局延平派出所今天凌晨接獲報案，民眾聽見微弱呼喊救命聲音，啟動快速打擊機制趕往現場後，發現陳姓婦人倒臥血泊中，立即通知救護車，將傷者送往佳里奇美醫院急救，當場逮捕李姓男子，經查是婦人兒子，無業，有多次進出醫院紀錄，平時日常生活均由其母照料，凌晨因母子雙方發生口角與爭執，遂持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊，致其母頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。