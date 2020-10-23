摔斷腿找不到工作 他自學改造槍械自製凶狠「達姆彈」

新竹縣祝姓男子自稱摔斷腿找不到工作，到生存遊戲店購買槍枝模型，並上網找外國YOUTUBE改槍頻道在家自學，警方接獲線報21日到場搜索，除起獲2把改造獵槍、1把改造手槍，不過祝及在場2名同獲均無原住民身份，還驚見1顆惡名昭彰的「達姆彈」，不排除販賣槍枝，依槍砲罪嫌移送偵辦。

桃園市警局楊梅分局指出，祝男（38歲）原本從事板模工，後來因意外摔斷腿行動不便，自稱沒辦法外出找一般工作，便在新竹縣芎林鄉1處偏僻的自家，把3樓當作改造槍枝工作室，2樓並分租給同夥李姓男子（41歲），及李的鍾姓女友（31歲），以及2人的1歲多男嬰。

警方表示，草湳派出所上周接獲線報，到祝住家附近埋伏蒐證多日，發現他白天都在家睡覺，晚上頻繁活動，還去新竹深山試槍，足認有涉嫌槍砲、毒品嫌疑，經報請新竹地檢署指揮，21日一大早持新竹地院核發的搜索票到場，一見祝騎機車要出門警力圍上，而祝因腿傷無法逃跑只能就逮。

警方說，在祝住家3樓當場起獲2把改造獵槍、1把仿貝瑞達手改造手槍，都具有殺傷力，另外還有2支改造槍枝半成品且零件齊全，但祝男為規避刑責，刻意在警方面前裝裝手拙、失憶，堅稱自己「不會組裝」，但警方在他手機瀏覽紀錄發現觀看國外YOUTUBE改槍教學頻道。

現場除改造槍械、工具外，還有2包安非他命（36.67克）、分裝袋，磅秤等，加上祝等3人均無原住民身分，卻持有2把改造獵槍，研判有販賣槍毒嫌疑；另警方還發現，7顆改造子彈中，有1顆是具高殺傷力、國際禁用的「達姆彈」，彈頭由祝自行車床改裝，但他辯稱是為好玩、收藏，否認販賣。

警方詢後依槍砲、意圖販賣第二級毒品等罪嫌，將祝男、李男及鐘女移送新竹地檢署偵辦，後續追查槍枝、毒品來源。