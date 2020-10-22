深夜高速撞爛路旁汽車 「撞車手」連續玩命詐保4000萬

王姓、許姓男子分別經營租賃車行及修車場，涉嫌低價收購事故汽車後高額投保，故意撞壞或謊報失竊，兩年來詐保4000萬元。刑事局拘提王、許等22人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押王、許等6人獲准，其餘犯嫌以2萬元交保。

警方說，王、許找員工或朋友當「撞車手」，為避免受傷，抓準角度從正後方高速追撞前車尾，確保安全氣囊爆開，有時還會在身前墊枕頭，簡直玩命。

去年12月，一輛BMW汽車在屏東縣墾丁連撞路旁停放的保時捷等5輛汽車，一名女子在場自稱肇事駕駛，肋骨受傷被送醫；警方事後追查是王等人策劃的假車禍，「撞車手」在事故後離開，該女坐右前座，留下頂替。

據調查，王姓男子（30歲）在高雄市經營租賃車行，夥同台北市某修車廠老闆許姓男子（46歲），前年初起低價收購曾發生事故或二手的雙B等名貴廠牌汽車，過戶給充當人頭的員工或友人，投保高額車體險或竊盜損失險，實際未賣出。

犯嫌深夜開過戶車衝撞路旁停放汽車導致全毀，或把他車撞進魚塭、排水溝，部分被撞車輛為車行所有，事先停放配合演出，還會將過戶車停在偏僻產業道路，由共犯開走再報警稱遭竊，以車禍、失竊報案記錄向保險公司申請理賠。

去年中旬，某保險公司發現一名車主反覆申請理賠，向刑事局反映。刑事局偵二大隊第三隊過濾數家保險公司可疑理賠案，前天搜索車行、修車廠，拘提王、許等22人，含3名「撞車手」，王、許坦承犯案。

刑事局查出，王等人涉嫌以70輛車詐保35件，其中4、5件是假失竊，其餘為假車禍，造假地點集中在高雄市或屏東縣，刻意閃避監視器。