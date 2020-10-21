高雄男子討債4千元未遂涉開槍 警方拘提他竟持槍自轟

高雄市鳳山區中山東路一棟民宅今夜傳出槍響，警方及市刑大幹員前往一處民宅追查一名日前涉嫌開槍的黃姓嫌犯，不料黃男被拘提時竟持槍自戕，警方將他送高雄長庚救治，黃頭部重傷，生命垂危。

仁武警方表示，江姓男子10月16日凌晨4點多，夥同陳姓及黃姓男子到鳥松區仁美轄區王姓男子住家催討4000元債務，王姓男子沒還錢，還以言語相激，雙方起口角互嗆，黃男氣不過當場亮槍，並朝王姓男子後腿開一槍，3人隨即逃逸。事後王姓男子不甘，向警方報案。

警方查出，涉嫌開槍的黃嫌是慣竊，也是毒品列管人口，警方鎖定他犯案後，今晚會同市刑大前往鳳山中山東路黃男住所拘提，攻堅前一刻，黃將自己反鎖房內，持改造手槍開槍自轟頭部，傷重送醫。

頭部中槍的黃被送往高雄長庚救治，醫院表示，病患十點多送到，狀況嚴重，還在全力搶救中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )