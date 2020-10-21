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高雄男子與人發生財務糾紛 拒捕持槍自戕輕生

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影／男畏罪自轟 高雄警方攻堅影片曝光

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導

高雄市警仁武分局和市刑大員警今晚到鳳山區圍捕涉槍擊案的黃姓男子，黃在住處拒捕，在警方準備攻堅時飲彈自盡，自轟頭部生命垂危，送醫搶救。

警方調查，列管毒品人口黃姓男子（39歲）、江姓男子（40歲）、陳姓男子（40歲）10月16日凌晨4點多，到高雄市鳥松區仁美地區，找王姓男子要一筆4000元債務，黃姓男子涉嫌亮槍，還嗆聲「要開槍就來開」，雙方起口角互嗆。 黃姓男子涉嫌對王姓男子右大腿開一槍，當時送醫無礙。

仁武警分局昨天在大樹區逮捕江姓男子並移送法辦，今天下午又在鳳山區逮捕涉案的陳姓男子。警方經多日追查，今晚得知黃躲在鳳山區中山東路380巷一處眷村家中，晚間9時30分和市刑大幹員前往圍捕。

9點45分左右，警方決定攻堅，黃男疑得知自己被包圍，舉槍朝自己頭部開槍，生命垂危，送高雄長庚醫院急救，有生命危險。

警方表示，當時發現黃姓男子在1樓客廳，還拿著一把槍。警方敲門，黃發現屋外有員警，急忙逃往2樓，警方撬開大門進屋，要往2樓追捕黃時，在樓梯間便聽到傳來碰一聲槍聲。

仁武警方表示，黃男雖涉持槍傷人，但並非極為嚴重罪行，沒想到警方圍捕時會飲彈輕生。

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高雄市仁武警分局今晚要上門逮人時，黃姓男子疑畏罪在住處朝頭部開槍，生命垂危。記者林保光／翻攝
高雄市仁武警分局今晚要上門逮人時，黃姓男子疑畏罪在住處朝頭部開槍，生命垂危。記者林保光／翻攝

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