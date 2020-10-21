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五外逃馬、越台灣籍通緝犯 防疫期間押解回台

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局駐馬來西亞越南聯絡官，在疫情期間持續與馬、越警方合作，利用防疫期間嚴格管制人員進出契機，將5名潛逃海外的台灣籍通緝要犯押返歸案。刑事局說，遣返過程會要求通緝犯都量體溫、戴口罩、穿防護衣，我方人員也會注意防疫措施。

台籍毒品通緝犯陳姓、王姓男子，2015年4月間涉嫌於馬來西亞吉隆坡市區走私一粒眠毒品145萬餘顆，經台、馬警方合作，當場查獲並關押到現在，2嫌一審原遭馬來西亞法院判處死刑，但二審經認罪協商後判處5年有期徒刑，折抵已關押刑期後得刑滿出獄，由於陳、王2人在台仍涉有毒品案遭新北、桃園等地方檢察署通緝，刑事局駐馬來西亞聯絡官與馬國合作，陳、王兩人出監後，由移民局先行收容，在9月24日、10月8日押回台灣歸案。

馬國警方利用防疫期間加強外籍人士盤查，日前在吉隆坡市區查獲護照逾期的台灣詐欺通緝犯洪姓男子。洪2012年間在菲律賓涉電信詐欺，遭判刑1年9月定讞，刑事局駐馬來西亞聯絡組與移民署秘書在9月18日將洪嫌遣返歸案，入監服刑。

台灣籍施姓通緝犯，2006年間在台南與友人宴飲，口角衝突後以鐵椅毆傷被害人致死，法院判刑8年6月定讞後，逃亡越南躲藏14年，因中風流落街頭，刑事局駐越南聯絡官輾轉得知主動查核他的身分，通報越南警方協助遣返，9月25日將施嫌遣返歸案，入監服刑。

張姓毒品通緝犯，2016年間在台中地區販賣毒品，遭警方查獲並由法院判決有期徒刑8年定讞，2013年間潛逃至大陸福建，去年10月間偷渡至越南，今年8月遭越南公安查獲，刑事局駐越南聯絡官確定張嫌身分後，派員前往越南押解，10月14日搭乘華航號班機將他押解歸案，入監服刑。

逃到馬來西亞的陳姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到馬來西亞的陳姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到越南的張姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到越南的張姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到越南的台灣施姓傷害致死罪通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
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逃到越南的張姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到越南的張姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到馬來西亞的王姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
逃到馬來西亞的王姓毒品通緝犯。記者廖炳棋/翻攝

馬來西亞 越南 通緝

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