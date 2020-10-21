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女參加毒趴昏迷 男友不知黑道急救站變醫美診所 枉送命

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

20歲盧姓女子今年到汽車旅館參加毒趴後昏迷，林姓男友等3人將她送去早年有「黑道急救站」之稱的北市慶生診所，到了才知已變成醫美診所，改送其他醫院急救無效，盧女枉送命，新北地檢署今依轉讓禁藥及過失致人於死罪起訴林男等3人。

起訴指出，36歲林姓男子今年2月初開車載20歲盧姓女友到新北市中和區一間精品旅館，並邀33歲曾姓男子及曾男女友鄭姓女子（20歲）一起開毒品轟趴，林、曾二人以3500元代價購買K他命及多包毒咖啡包，供盧、鄭二女自行取用。

20歲盧女施用後躺在房間床上翻來覆去，還出現自言自語的異常情況，鄭女見狀十分緊張，林、曾二人查看後卻說，「盧女可能剛出獄，身體還沒適應。」未多加理會，僅以冰毛巾為盧女冰敷，未立即送醫。

直到當天晚上7時許，已事隔3個多小時，眾人見盧女眼睛上吊，叫喚無反應且心跳微弱，驚覺情況不對，未打119叫救護車或就近送醫，反而開車將盧女送至北市林森北路上，有「黑道急救站」之稱的慶生診所求救，到了才發現診所已轉型成醫美診所，當晚9時許再改送北市馬偕醫院急診室時，盧女已無生命跡象，經搶救仍因無自發性心跳呼吸，於當晚11時許宣告不治。

盧女經法醫解剖確認死因為多重藥物中毒身亡，新北地檢署今天依依轉讓禁藥及過失致人於死罪起訴林男等3人，並請求法院加重其刑。

20歲女子今年初到汽車旅館參加毒趴昏迷，男友急送北市慶生診所，卻不知黑道急救站早已變醫美診所，害女友枉送命。圖／報系資料照
20歲女子今年初到汽車旅館參加毒趴昏迷，男友急送北市慶生診所，卻不知黑道急救站早已變醫美診所，害女友枉送命。圖／報系資料照

醫美 黑道

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