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刑事局攜手馬來西亞越南警 押解5通緝犯返台

中央社 / 台北21日電

刑事局今天表示，與馬來西亞越南警方合作，在新冠肺炎疫情期間陸續分批遣返5名通緝犯回台灣；刑事局與國際警方合作遣返藏匿境外通緝犯，不會受疫情影響而間斷。

刑事局國際刑警科發布新聞稿指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間，國際航班減少，仍與其他國家警方合作，在肺炎疫情期間逮捕、遣返台籍通緝犯。

刑事局表示，分批押解返台的5名通緝犯，分別是陳姓男子與王姓男子在民國104年間涉嫌於馬來西亞吉隆坡市區走私一粒眠毒品共145萬餘顆，經台、馬警方合作，當場查獲並關押至今。2人在馬國出監後，在今年9月、10月把2人遣返回台歸案。

另外，施姓男子95年間在台南與友人宴飲，因細故發生口角，以鐵椅毆傷被害人致死，經法院判決定讞後，逃到越南躲藏14年，因中風流落街頭，經刑事局駐越南聯絡官得知後，主動查核身分，通報越南警方協助遣返，今年9月間把施男遣返歸案，入監服刑。

刑事局指出，張姓男子在台中販毒遭警查獲，法院判刑8年定讞，張男在102年間潛逃中國，去年10月偷渡越南，今年8月被越南公安查獲收容，刑事局駐越南聯絡官確定身分後，派員前往押人，10月14日把張男押解歸案，入監服刑。

另外，詐欺通緝犯洪姓男子被馬國警方盤查時發現護照逾期，洪男今年9月18日遣返回台歸案，並入監服刑。

越南 通緝 馬來西亞

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