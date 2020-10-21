殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

桃園大溪老街今年6月發生一起槍擊案，檢警追出幕後起因為殯葬業者搶占桃園市場糾紛，簡姓主線不滿劉姓同業占據他市場，前後找來2名陳男，出資100萬元買凶，還承諾事後會給安家費、幫找律師，當天陳姓槍手朝劉連轟10槍，劉搶救撿回一命，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴簡等4人。

檢警調查，簡姓男子（39歲）為禮儀公司負責人，黃男（34歲）和2名陳男（23歲、32歲）都是員工，因簡和另名會場布制公司劉姓負責人有糾紛，雙方都以桃園市區為主要業務範圍，簡等認為被劉搶生意心生怨恨，去年9月19日起共謀殺人計畫。

檢方指出，簡原本想以100萬元請32歲的陳男殺掉劉，先交給他30萬元頭期款、槍枝子彈，但陳因另案入監執行，計畫只能先作罷；後來另名23歲陳姓員工得知，就像簡自薦表示願意代為執行，簡並同意稱完成後會給他安家費、幫找律師。

簡為了追蹤劉行蹤，還和黃買GPS偷裝在劉的車上，今年6月21日簡等掌握劉開車到大溪區中山路一帶，隨即到場埋伏等候至傍晚5點多見劉現身，陳就衝上前朝他連轟10槍，其中4槍打中劉腹部、肩膀，造成劉傷重一度休克，搶救後才撿回一命，陳男作案逃逸並和黃男會合，一起赴警局投案。

警方報警桃園地檢署指揮，前後陳、黃及簡聲押獲准，檢方訊時，簡男坦承和劉都是殯葬業，因為營運地區都是桃園地區，認為對方生意比較好，案發後也到律師事務所支付委任費用，並請律師交付1萬元給陳男的媽媽作為陳在看守所的費用。