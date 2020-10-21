影／中信銀東門分行搶案涉案少年到案 還有共犯在逃

69歲顏姓男子疑似經營地下匯兌，昨天下午2時與一名男子到台北市信義路二段一家銀行內，領取42萬元現金，卻遭對方整袋抱走，警方經過9小時追查，昨天深夜在新北市板橋區一處民宅查獲涉案的16歲劉姓少年到案，詢後依詐欺、搶奪罪嫌送辦，後續將持續清查其餘共犯。

警方調查，顏男日前接獲身分不詳的網友來訊，想以等值人民幣向顏男兌換新台幣42萬元，雙方相約昨天下午2時到台北市信義路二段的中國信託銀行東門分行會合後，一同進入銀行領款，待顏男交付42萬元現金後，對方即線上匯出人民幣給顏男。

未料，正當顏男順利取款，兩人坐在銀行休息區時，對方佯稱已完成匯款，要顏男查閱手機確認款項已到帳，卻趁著顏男低頭滑手機時，一把將整袋現金抱走，奪門而出，並衝進鄰近的捷運東門站逃離。

警方事後循線調查，發現涉案的是一名16歲劉姓少年，他案發後搭乘捷運離開，又轉了至少兩輛計程車，一路逃回位於新北市板橋區文化路附近的住處；警方昨晚11時許見時機成熟，順利在劉姓少年住處將其查緝到案。

劉姓少年被查緝到案，但警方並未找到贓款，劉對贓款流向交代不清，又曾在昨晚7時許外出，懷疑他是出門時已將款項交付給別人；警方清查其手機通聯，發現劉並非當初與顏男聯繫的網友，研判劉至少與2名共犯共組集團，專門在網路上尋找換匯社團、群組，將人有從事地下匯兌的人約出來，實際上根本沒有想換錢，一開始的目標就是想搶錢黑吃黑。