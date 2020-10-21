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嘉縣破獲製毒工廠已賣百萬包 原料可再製50萬包毒咖啡

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

黃姓男子等3人涉嫌走私毒品原料，提煉製成毒咖啡包在彰雲嘉南縣市販售，嘉義地檢署指揮嘉縣刑大等單位偵蒐監控近半年，日前發現黃到嘉義縣倉庫取原料，立即連線同步逮捕，起出毒咖啡原料甲基甲基卡西酮84公斤、製毒分裝器材等，初估可製成54萬包毒咖啡包。

嘉義地檢署表示，黃等三人自2年前開始製作毒咖啡包販售，約已賣出120萬包，獲利逾億元，黃嫌訊後羈押禁見，陳、林嫌法院裁定交保，檢警持續追緝涉案共犯。

台灣高檢署檢察長刑泰釗今天下午到嘉義地檢署參加破案記者會，嘉勉嘉義地檢署檢察長繆卓然領導團隊，及參與本案的檢察官、刑事幹員，聽取案情簡報。

嘉義縣、台南市警方及海巡等單位，數月前都接獲情資，疑有不名人士走私甲基甲基卡西酮等毒品先驅原料，檢警偵辦發現情資主嫌，都是住嘉義縣太保市，綽號「阿憂」30歲黃姓男子，立即進行全面調查、監控，發現毒嫌在彰、雲、嘉及台南市都有庫房、分裝場。

嘉義地檢署檢察官報請高檢署，同步指揮嘉義縣刑大科偵隊等多單位聯合偵辦、分工調查，發現黃男等人將毒品原料，藏在嘉義縣太保市瓦厝一處庫房，毒嫌活動地點、分裝場則分散在彰、雲、南等縣市，檢方立即派員24小時監控，但個性多疑的黃男，自此不再出現在嘉義倉庫，也讓案情陷入膠著。

本月16日清晨，在嘉義縣監控員警發現黃男忽然進入庫房，檢察官當機立斷通知各單位員警「同步收網」，共起出甲基甲基卡西酮84公斤，並在黃嫌彰化租屋處起出36萬個小惡魔毒品包裝袋、果汁粉、分裝器材，並拘提陳、林嫌等人到案。

近年國內毒咖啡包盛行，嘉義縣警方去年11月即破獲萬餘包毒咖啡包，今年5、6月又破獲毒咖啡包製毒工廠，這次再次在嘉義縣、彰化查獲84公斤製毒原料、分裝機，主因近年毒咖啡包利潤高，許多毒品都被摻入不同飲品賣給青少年，查毒為近年警方偵查重點。

警方破獲84公斤甲基甲基卡西酮。記者卜敏正／攝影
警方破獲84公斤甲基甲基卡西酮。記者卜敏正／攝影
台灣高檢署檢察長刑泰釗今天下午到嘉義地檢署參加破案記者會。記者卜敏正／攝影
台灣高檢署檢察長刑泰釗今天下午到嘉義地檢署參加破案記者會。記者卜敏正／攝影
警方破獲84公斤甲基甲基卡西酮，記者會現場還有海巡署荷槍守護。記者卜敏正／攝影
警方破獲84公斤甲基甲基卡西酮，記者會現場還有海巡署荷槍守護。記者卜敏正／攝影
警方在黃嫌彰化租屋處起出36萬個小惡魔毒品包裝袋。記者卜敏正／攝影
警方在黃嫌彰化租屋處起出36萬個小惡魔毒品包裝袋。記者卜敏正／攝影
一粒眠毒品。記者卜敏正／攝影
一粒眠毒品。記者卜敏正／攝影

嘉義 咖啡 毒品

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