醫生的車遭惡意洩氣 新北市立醫院被惡作劇？

新北市立聯合醫院三重院區的員工停車場疑似遭人惡搞，今天早上統計共有10輛車的車胎被惡意洩氣，警方獲報前往調查，發現是1名有毒品前科的男子所為，從他的行為模式初判，比較像是沒有針對性的惡作劇，將朝強制罪嫌偵辦。

據了解，今天清晨5時許，1名值夜班的醫生下班準備開車回家，車上的胎壓偵測發出異常警示，停下檢查發現不只自己的車胎壓力驟減，連旁邊停放的車也一樣，驚覺可能遭到惡意破壞，於是報警處理。

發生地點是三重院區急重症大樓地下二層的員工停車區，這裡雖然僅限定員工停車，但是空間四通八達，並未管制外人不得進出。

警方到場後，通知院方全面清查員工停車場，統計共有10輛車遭惡搞，平均每輛車至少有1輪被洩氣，胎壓減少約一半左右。員警調閱監視器，發現是1名年輕男子所為，他在停車場內走路搖搖擺擺很像酒醉，邊走邊隨機對身旁汽車車胎洩氣，不像針對特定目標，一共洩氣10輛車。