聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東上班族男租屋處種大麻 被逮稱壓力大吸食可紓壓
屏東縣警局刑警大隊大數據分析發現盧姓男子涉嫌種植大麻，警方掌握相關證據，前天清晨持搜索票，在盧姓男子租屋處內發現有栽種大麻，查扣大麻植株14株、成品乾燥大麻葉10公克，與LED日照燈等栽種工具，盧是上班族稱壓力大，吸食大麻可以紓壓。警詢後將盧依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後5萬元交保。
警方透過大數據分析、網路情蒐，掌握盧姓男子（30多歲）疑有涉嫌栽種大麻，警方前天持搜索票，趁盧外出買早餐之際時現身，盧當場嚇到，怎麼會有警察上門？警方隨後在租屋處內發現盧栽種的大麻，查扣大麻植株14株、成品乾燥大麻葉10公克、大麻花與大批栽種工具等證物。
警方調查，今年大麻價格飆漲到1公克約1500元到2000元，14株大麻，市價約40萬。盧平常是上班族，稱壓力大，才會種大麻吸食可以紓壓，否認販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言