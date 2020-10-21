屏東上班族男租屋處種大麻 被逮稱壓力大吸食可紓壓

屏東縣警局刑警大隊大數據分析發現盧姓男子涉嫌種植大麻，警方掌握相關證據，前天清晨持搜索票，在盧姓男子租屋處內發現有栽種大麻，查扣大麻植株14株、成品乾燥大麻葉10公克，與LED日照燈等栽種工具，盧是上班族稱壓力大，吸食大麻可以紓壓。警詢後將盧依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，檢方訊問後5萬元交保。

警方透過大數據分析、網路情蒐，掌握盧姓男子（30多歲）疑有涉嫌栽種大麻，警方前天持搜索票，趁盧外出買早餐之際時現身，盧當場嚇到，怎麼會有警察上門？警方隨後在租屋處內發現盧栽種的大麻，查扣大麻植株14株、成品乾燥大麻葉10公克、大麻花與大批栽種工具等證物。