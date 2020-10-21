快訊

居檢沒坦承現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走私安毒先驅原料504公斤 毒犯一審判刑3年8月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

綽號「黑熊」的澎湖縣劉姓男子，涉嫌與王姓男子籌組毒品走私集團，找來澎湖籍漁船「上富123號」陳姓船長協助，2017年5月間，陳駕駛漁船駛至公海後，大陸不詳運毒成員以衛星電話聯繫陳，陳再至指定地點拿取20袋氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安毒先驅原料（計504餘公斤），返回梧棲漁港，同年月13日檢警據報查獲，台中地院審結，依毒品罪判劉3年8月徒刑，可上訴。

根據判決書，劉姓男子（54歲）曾涉運輸3級毒品，遭判刑6月8月確定，但劉為籌措逃亡期間的生活花用，與綽號「小六」的王姓男子共謀走私氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安非他命先驅原料，由劉負責走私入境，王負責入境進港後接貨運送等工作，劉並以50萬元酬勞，利誘上富123號漁船陳姓船長加入，協助運毒，陳起初拒絕，後來因漁貨欠收，陳才允諾加入。

陳姓船長在2017年5月間收到劉姓男子交付的50萬酬勞、衛星電話後，在同年月10日駕駛漁船，搭載不知情的外籍漁工出海，並在駛出領海12海浬後，大陸運毒集團成員以衛星電話聯繫，要求陳到經緯度「24.40.00.119」處附近海域，接駁走私毒品。

陳接獲指示後，從大陸運毒集團成員手中接接駁第四級毒品氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安非他命先驅原料，總計20麻布袋（504.5公斤），並將該等毒品藏放在漁船的輪機室內後返航，同年月13日下午5時許，檢警持搜索票前往查緝，在漁船上查獲毒品。

台中地院審結，認定劉已因運毒遭判刑確定，被通緝在案，但通緝期間仍不知悔改，繼續運毒，嚴重危害國民身心健康及社會治安，行為具高度惡性，依毒品罪，判刑3年8月，可上訴。

海巡署、台中市警局在2017年5月間，在漁船上富123號查獲504餘公斤氯麻黃鹼等安毒先驅原料，台中地院判涉運毒的劉姓男子3年8月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
海巡署、台中市警局在2017年5月間，在漁船上富123號查獲504餘公斤氯麻黃鹼等安毒先驅原料，台中地院判涉運毒的劉姓男子3年8月徒刑。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

群創攜手蓋茲 搶衛星商機

PMMA死亡人數達120人 其中20到29歲年齡層最多

打新世代反毒戰爭 法務部：預計投153億元

加強青少年藥物濫用防制決心 中正大學辦預防研討會

相關新聞

走私安毒先驅原料504公斤 毒犯一審判刑3年8月

綽號「黑熊」的澎湖縣劉姓男子，涉嫌與王姓男子籌組毒品走私集團，找來澎湖籍漁船「上富123號」陳姓船長協助，2017年5月...

醫生的車遭惡意洩氣 新北市立醫院被惡作劇？

新北市立聯合醫院三重院區的員工停車場疑似遭人惡搞，今天早上統計共有10輛車的車胎被惡意洩氣，警方獲報前往調查，發現是1名...

屏東上班族男租屋處種大麻 被逮稱壓力大吸食可紓壓

屏東縣警局刑警大隊大數據分析發現盧姓男子涉嫌種植大麻，警方掌握相關證據，前天清晨持搜索票，在盧姓男子租屋處內發現有栽種大...

山老鼠欲和警察駁火舉槍自轟眉心亡 家屬控警獲不起訴

桃園大溪分局呂姓警員攔查山老鼠和鄭姓男子駁火，鄭因毒品通緝身上還有藏有槍彈、毒品，更持槍指著警察威嚇，呂陸續朝鄭開3槍，...

越南移工勾結台灣人搶女同鄉 假扮警察奪47萬逃逸

越南籍黎姓移工因積欠阮姓女同鄉20萬元遭催討，黎找來台灣董姓、洪姓男子等二人，謀議還錢時行搶，黎與阮女約定好在今年8月間...

普悠瑪18死兩週年 立委和官員默哀

普悠瑪翻覆事故造成18死意外今天屆滿2周年，立法院交通委員會及列席運安會官員等人在詢答前起立，為罹難者默哀1分鐘。

18死悲劇！普悠瑪翻車滿2周年 立法院交委會默哀1分鐘

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，釀18死悲劇。今天事逢兩周年，立委洪孟楷在立法院交委會提議全體默哀1分鐘。不...

南方澳斷橋最終報告遲未出爐 運安會：11月27日前對外公告

去年10月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成六名外籍漁工罹難，12人輕重傷，如今已滿一周年，卻遲遲未見最終調查報告。對此，國家...

混合毒品 學生成癮升至第二

中正大學昨天舉辦青少年藥物濫用預防研討會，高檢署檢察官古慧珍與會指出，咖啡包、奶茶包、梅片等混合型毒品，二○一七年在學生...

地下匯兌相約銀行面交 搶42萬被捕

顏姓老翁在網路換匯論壇上尋找以低價換匯，昨天與一名男子相約赴台北市某銀行提領現金，臨櫃領出四十二萬元後被對方搶走逃跑，他...

中信銀東門分行搶案 涉案少年板橋落網

69歲顏姓男子日前在網路上與一名男子相約進行人民幣、新台幣匯兌，雙方相約今天下午在台北市信義路上的中國信託銀行領款面交，...

69歲翁貪圖省錢！找網友兌幣 40萬現金剛領就被搶

69歲顏姓男子因貪圖省錢，上網找人進行私下匯兌，雙方相約今天下午到銀行領款、面對面兌幣，未料對方卻趁顏男不注意，將行員放...

熱門新聞

暖！新莊爺爺捷運站外跌破頭噴血 丹鳳高中生包外套蹲地秒救

台東國中生遭霸凌威逼當眾手淫 受害生母親：我心好痛

嘉義協同中學教師疑心肌梗塞昏迷 送醫急救宣告不治

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

軍情局爆共諜案 退役上校：我是赫赫有名的一個大特務

北市銀行外傳當街搶錢 犯嫌抱40萬遁入捷運站逃逸中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。