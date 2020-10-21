走私安毒先驅原料504公斤 毒犯一審判刑3年8月

綽號「黑熊」的澎湖縣劉姓男子，涉嫌與王姓男子籌組毒品走私集團，找來澎湖籍漁船「上富123號」陳姓船長協助，2017年5月間，陳駕駛漁船駛至公海後，大陸不詳運毒成員以衛星電話聯繫陳，陳再至指定地點拿取20袋氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安毒先驅原料（計504餘公斤），返回梧棲漁港，同年月13日檢警據報查獲，台中地院審結，依毒品罪判劉3年8月徒刑，可上訴。

根據判決書，劉姓男子（54歲）曾涉運輸3級毒品，遭判刑6月8月確定，但劉為籌措逃亡期間的生活花用，與綽號「小六」的王姓男子共謀走私氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安非他命先驅原料，由劉負責走私入境，王負責入境進港後接貨運送等工作，劉並以50萬元酬勞，利誘上富123號漁船陳姓船長加入，協助運毒，陳起初拒絕，後來因漁貨欠收，陳才允諾加入。

陳姓船長在2017年5月間收到劉姓男子交付的50萬酬勞、衛星電話後，在同年月10日駕駛漁船，搭載不知情的外籍漁工出海，並在駛出領海12海浬後，大陸運毒集團成員以衛星電話聯繫，要求陳到經緯度「24.40.00.119」處附近海域，接駁走私毒品。

陳接獲指示後，從大陸運毒集團成員手中接接駁第四級毒品氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等安非他命先驅原料，總計20麻布袋（504.5公斤），並將該等毒品藏放在漁船的輪機室內後返航，同年月13日下午5時許，檢警持搜索票前往查緝，在漁船上查獲毒品。