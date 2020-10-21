越南移工勾結台灣人搶女同鄉 假扮警察奪47萬逃逸

越南籍黎姓移工因積欠阮姓女同鄉20萬元遭催討，黎找來台灣董姓、洪姓男子等二人，謀議還錢時行搶，黎與阮女約定好在今年8月間在烏日區慶光路某工廠外還錢，黎在交付欠款，阮女將現金放入隨身包包之際，董、洪二人隨即出現，並穿警察背心、持玩具槍假裝警察辦案，搶走阮包包內47萬現金後逃逸，警方獲報後，循線帶回涉案黎、董、洪等3人，台中地檢署今依強盜罪起訴。

根據起訴書，黎姓男子（23歲）是越南籍移工，他積欠阮姓女同鄉20萬萬元遭催討，黎不打算還錢，找來台灣的董姓（23歲）、洪姓男子（23歲）二人協助，謀議在還錢後，假裝警察行搶，搶走阮身上的現金，三人謀議，若搶得總數為40萬的話，黎、洪各分10萬，其他歸董，若為50萬的話，黎分18萬、洪分10萬，其餘歸董。

今年8月11日晚間8時許，董姓男子先開車載洪、黎二人到烏日區慶光路附近的工廠勘查地形後，再由黎約出阮在同日晚間9時許，在慶光路附近工廠還款，黎將欠款20萬、欲借阮的10萬元，交付給阮，阮女將現金交給同行陳姓女子確認後，阮將現金收進隨身包包內。

正將阮女將現金收入包包內後，董姓男子開車載洪姓男子到場，並由洪穿著警察背心、帽子、玩具手槍下車，洪喝令「怎麼這麼多錢，是不是賭博、交易毒品？要帶回警察局」洪以此藉口檢視阮女的隨身包包，洪趁阮打開包包之際，拿走包包內存放的現金47萬元後，搭車逃逸，董隨後在烏日區環中路8段的快速道路下方，朋分8萬給洪。