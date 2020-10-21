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18死悲劇！普悠瑪翻車滿2周年 立法院交委會默哀1分鐘
前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，釀18死悲劇。今天事逢兩周年，立委洪孟楷在立法院交委會提議全體默哀1分鐘。不過他也質疑國家運輸安全調查委員會在發布最終調查報告時有所瑕疵。
立法院交委會今邀請運安會進行業務及預算報告並被質詢。由於運安會召開記者會爭議不斷，先是突然喊卡，對罹難家屬說明時又被爆出要求簽屬保密切結書，周一由突然在報告公布後宣布舉辦臨時記者會，引發外界質疑聲浪。
洪孟楷質疑，如果一開始運安會就開大門走大路，就不會有那麼多節外生枝事情。他也不滿保密切結書疑似恐嚇家屬，援引法律寫道調查中不得對外揭露任何運輸事故，若違反處60萬到300萬。
對此，運安會主委楊宏智說，本來報告還沒發布就有遵守保密義務，且周日當天家屬沒有任何意見。至於為何突然開記者會，楊宏智說因為家屬想要，就召開，轉折是這樣來的。
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