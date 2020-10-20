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中信銀東門分行搶案 涉案少年板橋落網
69歲顏姓男子日前在網路上與一名男子相約進行人民幣、新台幣匯兌，雙方相約今天下午在台北市信義路上的中國信託銀行領款面交，但對方卻在顏男取款後，趁其不備把整袋42萬元現金抱走逃逸，警方獲報後經9小時追查，深夜11時在新北市板橋區查獲該男，目前正準備帶返偵辦。
警方調查，顏男日前在某網路社群中結識有意兌幣的陌生男子，兩人相約今天下午2時在中信銀東門分行會合，一起進入銀行，待顏男領取新台幣42萬元現金，順利交付對方後，對方即以線上匯款方式，匯近十一萬元人民幣給顏男。
因顏男領款金額不小，他還特別向行員誆稱領取42萬元，是要用來作房屋修繕用的。
未料，在行員用紙袋裝好42萬元現金，顏男順利臨櫃取款後，兩人坐在銀行內的休息座位上，對方卻假裝已完成線上匯款，要顏男查閱手機，確認款項是否到帳，同時趁著顏男專注滑手機時，突然將整袋現金抱走，奪門而出，並遁入鄰近的捷運東門站出入口逃離。
警方獲報後介入偵辦，初判此案為顏男與他人發生財務詐欺情形，兩人相約領款並互相兌幣，但對方未依約給付款項，就把顏男錢財拿走。經調閱捷運沿線及案發處周遭的監視器畫面，警方在案發9小時循線新北市板橋區文化路附近一處民宅內查獲男子。
據悉，該名男子是未成年少年，犯案後搭乘捷運離場，在某捷運站下車後，輾轉搭乘至少兩輛不同的計程車逃亡；因少年落網處為其住處，又交代不清現金去向，警方研判他在逃跑過程中曾交錢給別人，再一路逃回家。
警方表示，目前正將該名少年帶返警局，但因夜間不偵詢原則，將擇時偵詢，詳細案情仍有待釐清，全案將朝詐欺、搶奪及銀行法方向偵辦。
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