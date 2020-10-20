快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自荷蘭空運500公克K他命闖關 2營建工人各處5年徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市謝姓營造工人缺錢花用，去年5月間經網路通訊軟體認識綽號「阿仁」有意販賣K他命，與莊姓粗工商議分工，利用人頭手機及冒用友人名義，自荷蘭空運餅乾來台，裡頭夾藏500多公克K他命被台北關查獲，謝、莊兩人取貨時，當場遭台南市調查處人員逮捕，並坦承犯行，台南地院認謝、莊共同運輸第三級毒品，各處5年徒刑，可上訴。

檢調調查，謝經由網路通訊軟體得知「阿仁」有意販賣K他命，並提議由阿仁寄送K他命來台給他，販售後再與阿仁朋分利潤，他還找了莊加入後，共同策畫運毒來台。莊在網路上購得人頭手機SIM卡1張，並提供手機號碼及不知情黃姓友人個人資料給阿仁，將裝有K他命紙箱自荷蘭寄出出，空運來台。

直至5月14日上午11時，該只紙箱經由中華航空公司班機由荷蘭運抵桃園國際機場入境時，經台北關關員檢查，發現內裝有K他命1包、淨重515.40公克，通知調查局桃園市調查處人員到場檢驗及查扣。

調查局人員為追查毒品來源，仍將該紙箱依貨物運送流程送達收件人，貨運公司於5月18日下午1時20分，手機聯絡莊後，莊、謝兩人一同到台南市鹽水區領取，莊冒名簽領紙箱後，當場被台南市調查處人員逮捕。

莊、謝2人在警詢、偵查及地院審理時均坦承不諱，與證人證述情節相符。辯護律師認2人自白犯罪，請求法官減輕其刑。台南地院合議庭認2人均值青壯年，非無謀生能力，僅因缺錢花用，自國外運輸K他命來台欲販售牟利，2人運輸毒品行為助長毒品流通、危害我國人民身心健康，不足引起一般同情。

合議庭審酌，被告2人均知悉愷他命對於人體有莫大戕害，竟漠視K他命危害性，自國外運輸、私運管制進口物品即第三級毒品K他命進入台灣，造成毒品的流通與氾濫，嚴重危害本國國民身心健康，影響社會治安甚鉅，犯罪情節不輕。且兩人為避免暴露犯行而偽造私文書，損及貨物進口及貨運管理的正確性。

惟念2人犯後均坦承犯行，所運輸K他命在入境時即遭關務人員及調查人員查獲，尚未流入市面造成更大危害。並考量2人犯罪動機、目的、手段、分工方式、參與程度、運輸K他命數量，各處5年徒刑。

謝、莊兩營造工人缺錢花用，自荷蘭空運餅乾來台，裡頭夾藏500多公克K他命被台北關查獲，台南地院認2人共同運輸第三級毒品，各處5年徒刑。圖／本報資料照
謝、莊兩營造工人缺錢花用，自荷蘭空運餅乾來台，裡頭夾藏500多公克K他命被台北關查獲，台南地院認2人共同運輸第三級毒品，各處5年徒刑。圖／本報資料照

毒品 荷蘭 機場

延伸閱讀

加強青少年藥物濫用防制決心 中正大學辦預防研討會

麵攤老闆毒駕高速闖紅燈撞死夜釣騎士 法院判4年徒刑

最高院認毒品再犯處遇有爭議 法務部積極因應

台荷聯姻報喜 動物園金剛猩猩迪亞哥升格當爸

相關新聞

西門町喋血案3煞躲三重 警以車追人13小時破案了！

昨夜在西門町商圈發生的喋血事件，導致1人受刀傷，目前仍住院觀察中；警方經13小時追查，今天中午循線到新北市三重區將涉案3...

台積電南科18廠工安意外 兩工人遭強鹼化學液灼傷送醫

台南科學園區台積電南科18廠下午發生工安意外，兩名18廠下包商男員工進行廢液管線工程時，遭到強鹼化學原料氫氧化四甲胺噴濺...

夫妻吵架竟虐死女嬰 冰存3天再拿去沙灘埋屍

桃園龍姓男子和陳姓妻子吵架後，竟朝5個多月大女嬰洩憤，將她舉起猛摔、毛巾摀臉痛毆活活打死，陳目睹卻不制止，2人甚至將女兒...

抓到人了！ 大林駕車撞騎士致死肇逃 嫌犯落網今送辦

林姓男嫌犯本月12日上午駕駛轎車行經嘉義縣大林鎮三和里162線道8公里左右西向外車道，由後追撞同向32歲李姓騎士駕駛的機...

打新世代反毒戰爭 法務部：預計投153億元

法務部今在中正大學青少年藥物濫用預防研討會，發表新世代反毒策略第二期（民國111年到113年）計畫，預計投入經費達153...

自荷蘭空運500公克K他命闖關 2營建工人各處5年徒刑

台南市謝姓營造工人缺錢花用，去年5月間經網路通訊軟體認識綽號「阿仁」有意販賣K他命，與莊姓粗工商議分工，利用人頭手機及冒...

影／毒蟲撞機車拖行2公里肇逃 警逮到人：死者幫忙

嘉義縣林姓毒通緝犯，本月12日駕車行經大林鎮中興路2段撞到李姓機車騎士，林見騎士重摔倒地不起未下車查看，還拖行機車約2公...

嗆「看三小」遭3煞持刀捅腹 醉漢濺血連腸子都外露

宋姓男子與友人昨晚相約在西門町商圈內飲酒，途中遇上3名男子，其中一人在旁把玩一副手槍型打火機，宋男自認被挑釁，遂出言嗆聲...

疑精神不濟騎機車自撞分隔島 科技廠女員工頭部重創亡

謝姓女騎士疑因精神不濟，昨天下午騎機車行經台南市安南區科技五路，失控自撞路中央分隔島後昏迷，雖經送醫急救近13個小時，今...

保全持假槍扮警察 半路攔檢竟碰到真警察被判4月刑

台南31歲松姓保全人員熱愛生存遊戲，3月6日深夜11時突發奇想持玩具槍假扮便衣刑警，在安南區安明路與北汕尾路口攔車盤查，...

為區區三千元 揮鐮刀殺友

廿五歲戴姓男子疑與友人莊姓男子有三千元債務糾紛，前天深夜持鐮刀闖入莊和女友住處，涉嫌連砍莊多刀，其中一刀砍斷莊的右腋下動...

西門町暗夜喋血…男當街遭砍 警鎖定1車3人追緝中

24歲宋姓男子昨晚深夜11時許在西門町商圈內遭人持刀攻擊，他腹部中刀，血濺當場，警消獲報後將其送往台大醫院救治，目前無大...

熱門新聞

民視前主播陳尹柔薪資曝光！離職挨告二審逆轉須賠6.5萬

妻子夜歸被打3天、持刀逼下跪 家暴夫：台灣法律我不怕

遊覽車疑煞車失靈 台中北屯連撞多車釀5人傷

明師中醫集團爆逃漏稅 創辦人200萬、6人100萬元交保

影／驚！機車騎士車禍 遭腳撐架刺入屁股

遠航張綱維羈押200天媽媽也出面 法院裁准1億交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。