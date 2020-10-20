自荷蘭空運500公克K他命闖關 2營建工人各處5年徒刑

台南市謝姓營造工人缺錢花用，去年5月間經網路通訊軟體認識綽號「阿仁」有意販賣K他命，與莊姓粗工商議分工，利用人頭手機及冒用友人名義，自荷蘭空運餅乾來台，裡頭夾藏500多公克K他命被台北關查獲，謝、莊兩人取貨時，當場遭台南市調查處人員逮捕，並坦承犯行，台南地院認謝、莊共同運輸第三級毒品，各處5年徒刑，可上訴。

檢調調查，謝經由網路通訊軟體得知「阿仁」有意販賣K他命，並提議由阿仁寄送K他命來台給他，販售後再與阿仁朋分利潤，他還找了莊加入後，共同策畫運毒來台。莊在網路上購得人頭手機SIM卡1張，並提供手機號碼及不知情黃姓友人個人資料給阿仁，將裝有K他命紙箱自荷蘭寄出出，空運來台。

直至5月14日上午11時，該只紙箱經由中華航空公司班機由荷蘭運抵桃園國際機場入境時，經台北關關員檢查，發現內裝有K他命1包、淨重515.40公克，通知調查局桃園市調查處人員到場檢驗及查扣。

調查局人員為追查毒品來源，仍將該紙箱依貨物運送流程送達收件人，貨運公司於5月18日下午1時20分，手機聯絡莊後，莊、謝兩人一同到台南市鹽水區領取，莊冒名簽領紙箱後，當場被台南市調查處人員逮捕。

莊、謝2人在警詢、偵查及地院審理時均坦承不諱，與證人證述情節相符。辯護律師認2人自白犯罪，請求法官減輕其刑。台南地院合議庭認2人均值青壯年，非無謀生能力，僅因缺錢花用，自國外運輸K他命來台欲販售牟利，2人運輸毒品行為助長毒品流通、危害我國人民身心健康，不足引起一般同情。

合議庭審酌，被告2人均知悉愷他命對於人體有莫大戕害，竟漠視K他命危害性，自國外運輸、私運管制進口物品即第三級毒品K他命進入台灣，造成毒品的流通與氾濫，嚴重危害本國國民身心健康，影響社會治安甚鉅，犯罪情節不輕。且兩人為避免暴露犯行而偽造私文書，損及貨物進口及貨運管理的正確性。

惟念2人犯後均坦承犯行，所運輸K他命在入境時即遭關務人員及調查人員查獲，尚未流入市面造成更大危害。並考量2人犯罪動機、目的、手段、分工方式、參與程度、運輸K他命數量，各處5年徒刑。