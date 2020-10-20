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夫妻吵架竟虐死女嬰 冰存3天再拿去沙灘埋屍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

龍男、陳女將女嬰虐死拿到新屋沙灘挖洞埋屍。圖／報系資料照
龍男、陳女將女嬰虐死拿到新屋沙灘挖洞埋屍。圖／報系資料照

桃園龍姓男子和陳姓妻子吵架後，竟朝5個多月大女嬰洩憤，將她舉起猛摔、毛巾摀臉痛毆活活打死，陳目睹卻不制止，2人甚至將女兒屍體冰存，龍再夥同林姓女友人到新屋海灘掩埋棄屍，檢方偵結依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴龍等3人，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

檢警調查，龍男和陳女（均24歲）育有1子1女，去年6月14日2人吵架後龍為了洩憤，竟伸手抓女兒往嬰兒床旁邊的大床摔丟好幾次，還用毛巾摀住口鼻痛毆臉部、身體，陳女站在旁邊目睹一切不但沒制止，又沒將女嬰即時送醫，最終導致小孩被打死。

龍、陳為隱埋虐死女兒一事，竟拿塑膠袋、毛巾包裹後放冰箱冰存3天，直到17日下午3點多，龍再取出遺體放到機車車廂，載陳女一路騎到新屋永安漁港附近，途中龍還找來林姓女友人買冰塊將遺體降溫，直到晚上8點多3人一起在沙灘徒手挖洞埋屍。

由於龍、陳棄屍前還將另一名小孩帶出，並寄放在附近的便利超商，還留下阿公的名字、電話等，警方獲報聯繫阿公，並轉知女嬰的姑姑，她發現姪女多日不見，質問龍男、陳女這才驚覺姪女被殺害棄屍。

檢方訊時，龍男平日酗酒並和妻子爭吵，女嬰死後有用黑色塑膠袋綑綁放冰箱，棄屍前還買冰塊降溫，並和陳、林一起去沙灘掩埋，也向林女坦承說「小孩摔死了」；陳女說，當天因為金錢問題吵架，也目睹先生痛毆女兒，自己也有賞巴掌、拿橡皮筋彈射。

另外，林女證稱，龍告知說「要處理弟弟小孩的遺體」，就一起去買冰塊、徒手在沙灘挖洞埋屍；女嬰姑姑也表示，得知1名姪子被丟在超商，擔心另1人安危就質問；法醫解剖發現，女嬰全身多處外傷、出血，研判遭重摔。

檢方當時已將龍男向法院聲押獲准，偵查終結依傷害致死、遺棄屍體、遺棄致死及遺棄屍體等罪嫌起訴龍、陳及林等3人。

陳女涉嫌和龍男一同將女嬰埋沙灘棄屍。圖／報系資料照
陳女涉嫌和龍男一同將女嬰埋沙灘棄屍。圖／報系資料照
龍男涉嫌摔死5月大女嬰。圖／報系資料照
龍男涉嫌摔死5月大女嬰。圖／報系資料照

棄屍 屍體 虐童

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