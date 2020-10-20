影／毒蟲撞機車拖行2公里肇逃 警逮到人：死者幫忙

嘉義縣林姓毒通緝犯，本月12日駕車行經大林鎮中興路2段撞到李姓機車騎士，林見騎士重摔倒地不起未下車查看，還拖行機車約2公里，直到車輛起火燃燒才趁亂逃逸，李姓騎士送醫後，前晚宣告不治丶昨天相驗，死因為顱內出血，警方也在昨晚逮捕林男，今天上午移送嘉義地檢署發監執行。

嘉義縣大林鎮本月12日上午9時許，發生汽車追撞機車事故，32歲李姓男騎士車禍後重摔倒在路中央，肇事汽車拖行機車逃逸，行駛約2公里遠，在大林鎮義和里水源路自來水廠附近起火燃燒，林姓駕駛見車輛起火、棄車逃逸，消防人獲報前往撲滅火勢，汽機車都已被燒毀，李男送醫急救至前晚10時許宣告不治。

嘉義縣警局民雄分局案發後立即成立專案小組，掌握到因毒品通緝的林姓男子涉重嫌，經跟監埋伏，昨晚在南投市某汽車旅館逮捕林姓通緝犯，並搜捕到改造手槍一把子彈9發，安非他命、搖頭丸等毒品，全案依毒品通緝、肇事逃逸致人於死、毒品等移送嘉義地方檢察署偵辦。