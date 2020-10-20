嗆「看三小」遭3煞持刀捅腹 醉漢濺血連腸子都外露

宋姓男子與友人昨晚相約在西門町商圈內飲酒，途中遇上3名男子，其中一人在旁把玩一副手槍型打火機，宋男自認被挑釁，遂出言嗆聲「看三小！」引發對方不滿，不但上前與宋男爭執，還拿出一把尖刀刺傷宋男腹部，導致其鮮血直流、臟器外露；所幸宋男經送醫後已無生命危險，警方正全力追緝涉案3人。

警方調查，24歲宋男昨晚飲酒後，找上40歲林男「續攤」，兩人11時許相約在西門町商圈喝酒聊天，途中行經台北市萬華區昆明、漢口街時，遇上3名素未謀面的陌生男子，其中一人不斷把玩一副手槍造型的打火機，酒醉的宋男認為對方是在挑釁自己，遂出言嗆聲「看三小！」

宋男一出此言，對方3人勃然大怒，圍上前對宋男吆喝，雙方就此發生口角爭執；過程中，其中一名男子還到座車上拿出一把尖刀攻擊宋男，導致其右腹部受穿刺傷，當場鮮血直流，還有部分腸子也露出體外。

持刀傷人這方3人見宋男受傷倒地，立刻駕車逃離現場，與宋男同行的林姓男子也立刻報警處理，救護人員獲報到場後將宋男送往台大醫院救治，目前已無生命危險。

林男說，他和宋男相識不久，昨晚是宋在其他地方喝完酒找他續攤，未料自己還沒喝到酒就遭遇橫禍，事發過程一瞬而過，他僅知道對方3人中，其中一人綽號叫「阿勇」。

警方表示，已鎖定涉案3人所駕車輛車籍資料，正積極追查3人下落，呼籲民眾勿以暴力解決問題，警方絕不容許暴力行為影響地方治安，將持續查緝涉案嫌疑人到案，還市民安心、安全的生活環境。