保全持假槍扮警察 半路攔檢竟碰到真警察被判4月刑

台南31歲松姓保全人員熱愛生存遊戲，3月6日深夜11時突發奇想持玩具槍假扮便衣刑警，在安南區安明路與北汕尾路口攔車盤查，未料他攔到台南市警三分局黃姓警員，誆稱「我看到你從車窗丟出針筒」，還掏槍叫黃「趴下」，遭反嗆「我也是警察！」松男見形跡敗露落跑，警方循線到住處起出玩具手槍及警察服飾警徽、臂章等物，台南地院認他犯強制罪，處4月徒刑，可上訴。

檢警調查，松男3月6日深夜11時許，駕駛自行加裝警用閃爍警示燈的轎車，見黃駕駛轎車在前方停等紅燈，在安南區北汕尾路與安中路口處，將車停在黃車的右前方，致黃無法隨時離去，待黃下車時，松男詢問「我看到你從車窗丟出針筒」，自稱是某分局便衣刑警，要黃乖乖配合。

連菸都不抽的黃否認後，松男即自腰際中取出槍枝，並令黃趴下，黃不甘遭誣陷，且自覺無違規卻被盤查有違常理，立馬表明身分，告知對方自己是在地分局警員。沒想到假扮警察，竟攔到如假包換的真警察，他見形跡敗露，言詞閃爍，支支吾吾後，開車落跑。

黃記下對方車號後，翌日持搜索票至松男住處搜索，起出長槍子彈1顆、短槍子彈1顆、克拉克玩具手槍1把、警用警示燈4個，及相關警察服飾警徽臂章等多項證物。擔任保全人員的松男熱愛生存遊戲，辯稱是好玩，才會假扮警察，不曾藉此犯過其他案件。