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下令傭兵槍殺4落海海盜 台漁船陸籍船長遭起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄遠洋漁船「屏新101號」中國大陸籍代理船長汪峰裕，8年前於印度洋公海域作業，涉下令對翻船落海的4名疑似海盜開槍，2名巴基斯坦傭兵當場射殺4人。當時側錄畫面PO網曝光後，高雄地檢署清查出汪的身分並通緝，直到今年8月22日他搭船抵高雄被捕，全案檢方今天依殺人罪嫌起訴。

檢方考量汪峰裕（43歲）指示射殺雖屬殘忍暴行，但當下疑海盜先開槍，他為避免對方被救起後恐號召更多人來劫持漁船、危及船員生命安全，陷入兩難，建請法院量處適當之刑。汪下午移審開時向法官請求交保，高雄地院開庭認為涉重罪、有逃亡之虞，裁定續押。

檢方調查，汪峰裕家鄉在中國大陸浙江省，原本受雇高雄屏新漁業公司，並擔任該公司所屬、設籍高雄市「屏新101號」漁船的大副及代理船長；2012年7月間，屏新漁船到斯里蘭卡首都可倫坡停靠補給，並雇用2名巴基斯坦籍私人武裝保全（俗稱傭兵），2傭兵帶著半自動步槍3枝與子彈登船。

2012年9月29日中午12點多，屏新漁船在索馬利亞首都摩加迪休的東南方外海約321浬（595公里） 、印度洋公海上作業，當時還有高雄籍「春億217號」遠洋漁船及另2艘國籍不詳漁船，卻遇上4名疑海盜搭武裝木殼船接近，但當時其中1艘漁船先撞翻木殼船，使4海盜落水，在海面載浮載沉；汪峰裕見狀便指示2名巴基斯坦籍傭兵開槍，導致4名海盜先後中彈身亡。

由於開槍射殺的影片遭側錄，2014年8月間被上傳影音網站Youtube，引發國際關注，由於影片中出現春億217號漁船，加上有人說中文，檢方追查後通緝汪峰裕及2傭兵；直到今年8月22日上午8點50分許，汪峰裕擔任賽席爾共和國籍漁船「印度之星」船長，進高雄港53號碼頭運補，才被警方逮捕。

汪峰裕起初應訊時，承認「參與過海盜抓捕的行動」，表示確定對方是海盜，且一直跟著他們，當海盜的船靠近時，1名山東籍船長駕駛的船就撞上去，當時都是為了自衛，傭兵也有跟原公司確認過；但隔一次開庭，汪翻供辯「我是假設、打比方，假設遇到事情會怎麼處理」，否認有射殺海盜的事情。

檢方傳喚屏新漁船的陶姓越南船員，證實影片中有人喝令「開槍、開槍、開槍」是汪峰裕的聲音，另影片有錄到春億217號，根據船位監控系統（VMS）資料顯示屏新101號當時也在一旁，加上影片中4人中彈血液染紅海面，無任何動機，應已死亡，認定汪峰裕涉殺人罪嫌。

開槍射殺的影片遭側錄上傳Youtube，因錄到高雄漁船「春億217號」，檢方進一步查出「屏新101號」涉案。圖／翻攝Youtube
開槍射殺的影片遭側錄上傳Youtube，因錄到高雄漁船「春億217號」，檢方進一步查出「屏新101號」涉案。圖／翻攝Youtube
高雄遠洋漁船「屏新101號」中國大陸籍代理船長汪峰裕涉下令開槍，將4名漂浮海面的海盜射殺。圖／翻攝Youtube
高雄遠洋漁船「屏新101號」中國大陸籍代理船長汪峰裕涉下令開槍，將4名漂浮海面的海盜射殺。圖／翻攝Youtube

殺人 遠洋漁業

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