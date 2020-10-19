快訊

【中藥鉛毒／上】血液骨頭都是鉛 受害者花數十萬解毒還要忍副作用

全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「喬完事」車上清槍走火誤殺好友 男判賠家屬1028萬元

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名張姓男子非法持有槍械，去年1月又在搭乘呂姓友人轎車時清槍，結果槍枝不慎走火打死友人，今年3月被依槍砲、過失致死等罪判刑2年4月，民事部分今天再被判賠對方父母及2名兒子1028萬餘元。民事部分可上訴。

判決指出，張男去年1月23日晚間為了替綽號「胖哥」的友人處理酒後糾紛而攜槍出門，結束時坐上呂男的車離開現場，並在車上清槍，未料槍枝不慎走火射出2顆子彈，誤擊呂男頭部。事發後，呂男雖然被緊急送醫，但因為頭部中彈，顱骨骨折併顱內出血，搶救後仍然不治。

案發後，張男自白，刑事部分被依槍砲和過失致死罪判刑，呂男家屬再提附帶民事賠償，要求喪葬費、小孩教養費和精神撫慰金共1228萬餘元，但他認為求償金額過高。

民事案件審理時，張男不否認誤擊呂男事實，對於喪葬費和撫養費也不爭執，但他認為精神撫慰金過高，希望法院審酌他已與呂男妻子達成和解，酌減此部分金額。

法院認為，張男清槍不慎誤殺呂男，導致呂男家屬驟失，但考量他和呂男妻子在刑事訴訟審理時達成和解並支付和解金，因此將家屬原本求償的精神撫慰金700萬元降至500萬元，最後判他須賠1028萬餘元。

新北一名張姓男子非法持有槍械，去年1月又在搭乘呂姓友人轎車時清槍，結果槍枝不慎走火打死友人，今年3月被依槍砲、過失致死等罪判刑2年4月，民事部分今天再被判賠對方父母及2名兒子1028萬餘元。示意圖／本報資料照片
新北一名張姓男子非法持有槍械，去年1月又在搭乘呂姓友人轎車時清槍，結果槍枝不慎走火打死友人，今年3月被依槍砲、過失致死等罪判刑2年4月，民事部分今天再被判賠對方父母及2名兒子1028萬餘元。示意圖／本報資料照片

槍枝 刑事訴訟 新北

延伸閱讀

明要裝檢保養槍枝不慎走火 高雄交通員警射穿辦公桌

海豚灣戀人童星長大打死人判賠357萬元 單親媽痛失獨子

關心婚姻亮紅燈男同事 女子淪為小三還挨告判賠40萬元

台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠 女秘書前夫：感謝法官

相關新聞

中油大林廠承攬商潛水員失蹤7天 中芸外海尋獲遺體

台灣中油大林煉油廠海下作業承攬商10月12日下午在大林廠外海第3浮筒海域，進行水下設備浮箱脫離作業時，曾姓潛水員失蹤。今...

影／亞運跆拳金牌魏辰洋吞毒滅證畫面曝光！員警硬從口中挖出

廣州亞運跆拳金牌國手魏辰洋上個月被新北市警方查獲攜帶毒品的畫面曝光，當時他一度想要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼...

影／吸金集團藏台北101大樓 招募投資黃金、虛擬貨幣騙1億

江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17...

【江湖秘辛／下】去年何韻詩來台被潑漆與幫派、對岸有關？ 警官不認為

香港社運人士黃之鋒2017年來台，大陸相關人士曾「指示」台灣黑幫分子教訓港獨人士；去年香港歌手何韻詩來台參與反送中挺香港遊行遭潑紅漆，也傳出竹聯幫受陸方影響介入，但熟悉幫派生態的警官表示，潑漆者是統促黨員、統促黨員中有竹聯幫分子，但竹聯近年較活躍的主事者並未涉入，主要是因為竹聯主要特種行業等生意都在台灣，與大陸關係沒有那麼密切，在警方以臨檢、關店等強力手段壓制下，不會貿然參與政治活動。

「喬完事」車上清槍走火誤殺好友 男判賠家屬1028萬元

新北一名張姓男子非法持有槍械，去年1月又在搭乘呂姓友人轎車時清槍，結果槍枝不慎走火打死友人，今年3月被依槍砲、過失致死等...

麵攤老闆毒駕高速闖紅燈撞死夜釣騎士 法院判4年徒刑

29歲麵攤老闆馬姓男子，日前施用毒咖啡包後開車撞死夜釣騎士，不料又持續施用毒品遭逮捕，送到戒治所戒毒。士林地院日前審結，...

亞運跆拳金牌魏辰洋又染毒 車上查獲K他命毒咖啡包

2010年廣州亞運跆拳道金牌國手魏辰洋，上個月26日又在新北市被查獲持有毒品，當時新莊警分局員警攔車發現他的椅墊疑有白色...

借錢買毒引殺機？ 高雄鐮刀殺人犯有吸毒前科

高雄戴姓男子疑因債務糾紛，昨晚持鐮刀朝著莊姓男子猛砍數刀，莊男身上2處受傷，因失血過多急救無效身亡；轄區警方苓雅分局今在...

保護傘餐廳潑糞案4嫌全押 法院：檢方承諾盡速結案

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人潑糞，台北地檢署聲押嫌犯莫凡獲准後，再聲押李姓等3名共犯獲准。裁定書指出，檢察官表明將...

抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

高雄苓雅區昨傳出凶殺案，一名莊姓男子被戴姓男子持鐮刀猛砍數刀後，莊倒地送醫，因失血過多急救無效死亡，戴騎腳踏車逃亡；轄區...

保護傘餐廳潑糞案擴大 凌晨再押3嫌

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人惡意潑糞，台北地檢署聲押男子莫凡獲准，再追緝李姓等3名教唆犯到案聲押，台北地院漏夜審理...

疑債務糾紛 高雄男遭鐮刀猛砍數下血流滿地身亡

高雄莊姓男子昨在住家中被戴姓男子，持鎌刀猛砍右手臂與背部之間，當場血流如注，一旁莊男的友人蔡姓女子見狀，趕緊撥打110報...

熱門新聞

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。