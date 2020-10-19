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麵攤老闆毒駕高速闖紅燈撞死夜釣騎士 法院判4年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

29歲麵攤老闆馬姓男子，日前施用毒咖啡包後開車撞死夜釣騎士，不料又持續施用毒品遭逮捕，送到戒治所戒毒。士林地院日前審結，經比對2次採檢尿液驗出的毒品濃度，認定馬男確實毒駕撞死人，判處4年徒刑。

判決指出，馬男3月16日凌晨1時許，在家中施用毒品咖啡包後，開車出門，以時速80公里速度，行駛在北市士林區承德路5段北往南方向，約2時許，駛到承德路、基河路口，闖紅燈撞死同向前方的67歲蕭姓騎士，致頭部外傷出血性休克死亡。

案發當日，蕭姓騎士和朋友洲美橋下釣魚，夜釣後載著釣具騎車準備返家，遭馬男高速闖紅燈撞擊，人車噴飛，蕭男當場噴飛約30公尺，滿臉是血倒臥馬路，機車更是滑行約90公尺，釣具四散，送醫急救仍宣告不治。警方到場處理車禍事故，馬精神恍惚、語無倫次。

馬男肇事後，3月16日下午5時至7時間採集尿液，經檢驗後出甲基安非他命和愷他命。馬男在偵審期間，對於駕車前的施用毒品咖啡時間，反覆更改說時，曾說3月15日凌晨、16日凌晨施用、15日晚間，甚至是14日晚間等。

馬當初交保後，仍不知反省持續吸毒，民眾檢舉馬的住處常有人在半夜開趴，音樂放得很大聲，吵得睡不著，警方再同月24日上門搜索，查獲毒咖啡包，當日下午5時至6時，對馬採尿送驗，同樣驗出甲基安非他命和愷他命。

合議庭以24日毒品案吸毒時間至採尿時間，相隔約16小時之尿液驗出毒品濃度，對比「開車撞死人」時的尿液毒品濃度，得出「開出撞死人」案之毒品濃度，遠遠高於施用毒品16小時的濃度。

合議庭指出，兩次檢體所含的毒品成分完全相同，馬也在法庭向坦承是同款毒咖啡，依照馬男「個人體質代謝毒品的特徵推估」馬男在車禍時，應甫施用毒品未久，即駕車上路。

法院勘驗路口監視器發現，馬的車輛抵達路口前，蕭姓騎士緩慢從基河路左轉承德路北往南方向，當時有夜間照明光線，路面乾燥無缺陷，也無其他車阻擋，路段限速50公里，馬卻以80公里超速闖紅燈，全無煞車減速通過路口。

合議庭審酌，馬男曾因毒品案遭判刑，易科罰金執行完畢，又因酒後駕車遭吊銷駕照，今年1月起多次因施用、持有毒品遭警查獲等，本案因駕車前服用毒品，致不能安全駕駛，注意力、控制力均受毒品影響嚴重降低，且超速、闖紅燈、疏未注意車前狀況，致被害人死亡，造成家屬無法回復之痛。目前在戒治所強制戒。

馬姓男子服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑４年。可上訴。

馬姓男子毒駕撞死人，法院判4年徒刑。記者蕭雅娟／翻攝
馬姓男子毒駕撞死人，法院判4年徒刑。記者蕭雅娟／翻攝

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