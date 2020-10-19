快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運跆拳金牌魏辰洋吞毒滅證畫面曝光！員警硬從口中挖出

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

廣州亞運跆拳金牌國手魏辰洋上個月被新北市警方查獲攜帶毒品的畫面曝光，當時他一度想要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼尖的員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出來。

28歲的魏辰洋出身南投縣跆拳道世家，他數度在全中運摘金，2010年18歲便勇奪亞運金牌，一度被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，但2012年轉戰倫敦奧運，最終止步於8強賽。

2014年再度挑戰亞運獲得銅牌，決定退休。後來曾參加2016年里約奧運亞洲區資格賽國手選拔，最終落選。魏辰洋曾在體壇迅速崛起，結果數度因為

毒品、質押亞運金牌、債務糾紛登上社會版面，被體育界形容猶如一顆流星，迅速崛起及殞落。近年傳稱他跟著一名「老闆」從事地下匯兌生意，平常都在北部地區活動。

去年10月魏辰洋在台中市西屯區，被警方從車內搜出含有安非他命成分的60顆梅錠，被台中地院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

今年7月23日晚間10時許，他又在新北市板橋區四川路一段因紅線違停被盤查，車上被搜出2包毒品咖啡包和用過的K他命粉末吸管，被警方依違反毒品危害條例罪移送地檢署，交保候傳。

9月26日又在新北市新莊區新樹路被攔查，員警從車窗看見車內椅墊疑似有白色粉末，於是請他下車受檢，魏辰洋假藉講手機，邊從口袋掏出1小包K他命，迅速塞入口中，但被員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出來，案件移送地檢署，也是交保候傳。

魏辰洋小檔案

生日：1992年2月23日

出身：南投

學歷：國立台灣體育運動大學技擊運動學系

家庭：已婚，育有1子

跆拳道參賽成績：

2014年亞運銅牌

2013年東亞運金牌

2013年世界跆拳錦標賽銅牌

2012年世大運跆拳錦標賽銀牌

2011年世界跆拳錦標賽銅牌

2010年亞運金牌

爭議事件：

2019年7月，持廣州亞運跆拳道金牌到當鋪質押借錢

2019年10月9日，持有含安非他命的梅錠被台中警方查獲

2020年7月24日，持有K他命遭新北警方查獲

2020年9月26日，持有K他命及毒咖啡包遭新北警方查獲

魏辰洋因持有毒品被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
魏辰洋因持有毒品被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
魏辰洋持毒品一度要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼尖的員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出。記者林昭彰／翻攝
魏辰洋持毒品一度要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼尖的員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出。記者林昭彰／翻攝

跆拳 毒品

延伸閱讀

最高院認毒品再犯處遇有爭議 法務部積極因應

女子車內睡著 同車男放安毒進她背包檢方訊後放過她

毒品新法上路 案件停擺問題大

澎湖防制藥癮 賴峰偉籲加入反毒守門人行列

相關新聞

亞運跆拳金牌魏辰洋又染毒 車上查獲K他命毒咖啡包

2010年廣州亞運跆拳道金牌國手魏辰洋，上個月26日又在新北市被查獲持有毒品，當時新莊警分局員警攔車發現他的椅墊疑有白色...

亞運跆拳金牌魏辰洋吞毒滅證畫面曝光！員警硬從口中挖出

廣州亞運跆拳金牌國手魏辰洋上個月被新北市警方查獲攜帶毒品的畫面曝光，當時他一度想要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼...

吸金集團藏台北101大樓 招募投資黃金、虛擬貨幣騙1億

江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17...

借錢買毒引殺機？ 高雄鐮刀殺人犯有吸毒前科

高雄戴姓男子疑因債務糾紛，昨晚持鐮刀朝著莊姓男子猛砍數刀，莊男身上2處受傷，因失血過多急救無效身亡；轄區警方苓雅分局今在...

保護傘餐廳潑糞案4嫌全押 法院：檢方承諾盡速結案

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人潑糞，台北地檢署聲押嫌犯莫凡獲准後，再聲押李姓等3名共犯獲准。裁定書指出，檢察官表明將...

抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

高雄苓雅區昨傳出凶殺案，一名莊姓男子被戴姓男子持鐮刀猛砍數刀後，莊倒地送醫，因失血過多急救無效死亡，戴騎腳踏車逃亡；轄區...

保護傘餐廳潑糞案擴大 凌晨再押3嫌

台北市「保護傘」餐廳本月16日遭人惡意潑糞，台北地檢署聲押男子莫凡獲准，再追緝李姓等3名教唆犯到案聲押，台北地院漏夜審理...

疑債務糾紛 高雄男遭鐮刀猛砍數下血流滿地身亡

高雄莊姓男子昨在住家中被戴姓男子，持鎌刀猛砍右手臂與背部之間，當場血流如注，一旁莊男的友人蔡姓女子見狀，趕緊撥打110報...

潑糞「保護傘」餐廳 3共犯再聲押

「保護傘」餐廳潑糞嫌犯莫凡遭收押，警方另逮捕共犯江姓男子及李姓兄弟，三人昨天供稱還有幕後主使，指對方聲稱和餐廳老闆有過節...

新北保大在五股攔車連開11槍 嫌犯衝撞逃脫

新北市五股區凌晨零時許傳出槍響，保安大隊員警駕駛巡邏車在台64線五股引道與成泰路三段路口，利用紅燈車陣攔查1輛白色轎車。...

高雄男子深夜驚傳遭刀捅 全身是血送醫急救中

高雄市光明街上一處民宅內一名男子昨天晚上11點40分左右驚傳被刀捅，犯嫌在行兇後逃離現場，男子身旁的友人見他倒地，立即撥...

明要裝檢保養槍枝不慎走火 高雄交通員警射穿辦公桌

高雄楠梓警分局交通分隊鄭姓員警，今天中午在分局5樓內的駐地保養槍枝，疑不慎誤擊，射穿辦公桌子及第1個抽屜。幸好沒造成任何...

熱門新聞

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

抓到了！高雄苓雅昨晚傳凶殺案 犯嫌今一早在鼓山被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。