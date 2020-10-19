亞運跆拳金牌魏辰洋吞毒滅證畫面曝光！員警硬從口中挖出

廣州亞運跆拳金牌國手魏辰洋上個月被新北市警方查獲攜帶毒品的畫面曝光，當時他一度想要滅證，趁隙將1小包K他命塞進嘴中，被眼尖的員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出來。

28歲的魏辰洋出身南投縣跆拳道世家，他數度在全中運摘金，2010年18歲便勇奪亞運金牌，一度被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，但2012年轉戰倫敦奧運，最終止步於8強賽。

2014年再度挑戰亞運獲得銅牌，決定退休。後來曾參加2016年里約奧運亞洲區資格賽國手選拔，最終落選。魏辰洋曾在體壇迅速崛起，結果數度因為

毒品、質押亞運金牌、債務糾紛登上社會版面，被體育界形容猶如一顆流星，迅速崛起及殞落。近年傳稱他跟著一名「老闆」從事地下匯兌生意，平常都在北部地區活動。

去年10月魏辰洋在台中市西屯區，被警方從車內搜出含有安非他命成分的60顆梅錠，被台中地院判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

今年7月23日晚間10時許，他又在新北市板橋區四川路一段因紅線違停被盤查，車上被搜出2包毒品咖啡包和用過的K他命粉末吸管，被警方依違反毒品危害條例罪移送地檢署，交保候傳。

9月26日又在新北市新莊區新樹路被攔查，員警從車窗看見車內椅墊疑似有白色粉末，於是請他下車受檢，魏辰洋假藉講手機，邊從口袋掏出1小包K他命，迅速塞入口中，但被員警及時發現制止，硬把毒品從他口中挖出來，案件移送地檢署，也是交保候傳。

魏辰洋小檔案 生日：1992年2月23日 出身：南投 學歷：國立台灣體育運動大學技擊運動學系 家庭：已婚，育有1子 跆拳道參賽成績： 2014年亞運銅牌 2013年東亞運金牌 2013年世界跆拳錦標賽銅牌 2012年世大運跆拳錦標賽銀牌 2011年世界跆拳錦標賽銅牌 2010年亞運金牌 爭議事件： 2019年7月，持廣州亞運跆拳道金牌到當鋪質押借錢 2019年10月9日，持有含安非他命的梅錠被台中警方查獲 2020年7月24日，持有K他命遭新北警方查獲 2020年9月26日，持有K他命及毒咖啡包遭新北警方查獲

魏辰洋因持有毒品被移送法辦。記者林昭彰／翻攝