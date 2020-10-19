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吸金集團藏台北101大樓 招募投資黃金、虛擬貨幣騙1億

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人，依詐欺、銀行法、洗錢防制法罪嫌移送，檢方令5至20萬交保。

警方調查，江姓男子（31歲）等人前年4月起成立展彤公司，藏身101大樓的37樓，在台北、新北、台中、台南市的商辦大樓辦招募投資講座，透過LINE、臉書吸引民眾參加。

江等人宣稱投資黃金、BXN幣、Film Token幣、拆分盤、大陸飲水機等，保證每月獲利本金的百分之6至10；被害人交付現金後，起初2、3個月獲得紅利，後續再也拿不回錢。

犯嫌藉故推遲，稱虛擬貨幣交易平台維修，或在香港買黃金走私至日本、印度販售，因反送中運動、美中貿易戰，無法正常出金，去年7月解散公司。

有被害人今年2月向刑事局報案，偵一大隊第三隊追查，本月6至10日在台北、新北、台中市及宜蘭縣搜索犯嫌住處，拘提、通知江等17人，含幹部、講師及會計。

江自稱掛名董事長，不是實際負責人，對投資不知情，其餘幹部均否認吸金，稱投資失利，但警方懷疑相關投資標的全是假的，清查被害人遍及各縣市，多為30歲左右的上班族，最高財損逾2000萬元。

警方查扣公司印鑑、存摺、電腦及現金20萬元，發現犯嫌帳戶款項所剩無幾，研判已轉出贓款，持續追查金流。

江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／攝影
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／攝影
江姓男子與同夥涉嫌以投資黃金、虛擬貨幣等名義吸金，在台北101大樓租辦公室，1年多向上百人騙走1億元，刑事局查獲江等17人究辦。記者李奕昕／翻攝
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吸金 虛擬貨幣 詐欺

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