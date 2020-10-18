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明要裝檢保養槍枝不慎走火 高雄交通員警射穿辦公桌

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

警方示範標準清槍程序，要先在清槍區清槍。記者林伯驊／翻攝
警方示範標準清槍程序，要先在清槍區清槍。記者林伯驊／翻攝
高雄楠梓警分局交通分隊鄭姓員警，今天中午在分局5樓內的駐地保養槍枝，疑不慎誤擊，射穿辦公桌子及第1個抽屜。幸好沒造成任何人員受傷；分局表示他因應明天上午裝備檢查，求好心切而做槍械保養，但確實沒遵照程序，會加強要求，也會依規定追究責任。

楠梓分局表示，鄭姓員警今天服勤領用PPQ手槍1支、子彈24發，上午擔服車禍處理勤務，因明日適逢警察局裝備檢查，今中午12點52分許，他在交接班前於分隊辦公室內擦拭保養個人槍枝，卻沒清查槍膛內有無子彈，不慎於清槍時誤擊子彈1發，彈著點在自己的辦公桌上，貫穿桌面、左側第1個抽屜，留下彈孔。

分局督察組長簡彥匡表示，當時辦公室另有4名同仁在，值班小隊長正在處理交通事故案件，沒在鄭姓員警身旁盯；之後會在各項集會場合、勤教時機加強宣教清槍標準作業程序，常訓時落實清槍動作，必要時抽測方式加深員警印象。

簡彥匡指出，鄭姓員警承認因應明天裝備檢查，但沒落實在清槍區清槍，也沒落實槍、彈分離，在隊部就直接槍枝保養。

簡彥匡說，鄭姓員警從警13年，工作認真、表現良好，此事依規定須記過處分，但分局會考量鄭是求好心切的情況，會加入評估，至於幹部責任也會一併追究。

警方示範標準清槍程序，必須先槍彈分離。記者林伯驊／翻攝
警方示範標準清槍程序，必須先槍彈分離。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局交通分隊鄭姓員警今天在隊部辦公室保養槍枝，卻不慎擊發。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局交通分隊鄭姓員警今天在隊部辦公室保養槍枝，卻不慎擊發。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局交通分隊鄭姓員警今天不慎誤擊射穿辦公桌，貫穿桌面及抽屜。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局交通分隊鄭姓員警今天不慎誤擊射穿辦公桌，貫穿桌面及抽屜。記者林伯驊／翻攝

槍枝 警察 事故

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