裝備檢查前夕保養 高市員警誤扣扳機傳槍響

高雄市政府警察局明天進行裝備檢查，楠梓分局鄭姓員警今天中午巡邏後進行清槍保養誤以為槍枝已無子彈而擊發撞針致分局傳槍響，引起驚慌，分局將調查該員有無疏失並依法處置。

楠梓分局交通分隊鄭姓員警今天中午近1時許在結束勤務返回單位時，因應明天警察局要對分局進行裝備檢查，進行槍枝擦拭及保養，疑誤以為槍枝已無子彈而擊發撞針，致分局傳出槍響，子彈還貫穿桌面及抽屜，造成現場其他3人驚嚇。

楠梓分局指出，這名員警已有10餘年的服務資歷，平日表現良好、狀況正常，今天發生誤扣扳機意外，分局會展開調查，了解該員處理槍枝保養及清槍時有未照程序規定，如果有未依規定者會依法議處。

據指出，鄭姓員警於上午執勤務時，依規定領了一把輕型手槍及24發子彈，在不慎擊發一顆子彈後，已繳回23顆子彈。