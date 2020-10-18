保護傘潑糞案3嫌複訊 親屬趁機遞帽減少露臉

「保護傘餐廳」傳出遭人惡意潑糞。取自「保護傘餐廳」臉書

保護傘餐廳遭潑糞案，潑糞的莫姓男子坦承收錢辦事並供出共犯李男等3人。警方拘提3人後今天下午移送北檢由檢察官複訊；3人遭移送時低調不語，其親屬趁機遞上帽子減少露臉。

辦案人員指出，主嫌為北聯幫成員24歲李姓男子，因須補做一些筆錄，較晚移送到台北地檢署。

警方先行移送李男的26歲哥哥、25歲江姓表哥，2人共乘一輛偵查車到台北地檢署，2人陸續下車時，親屬趁機遞上帽子，表哥成功戴上、哥哥則來不及。2人面對媒體提問潑糞動機，均低調不發一語。

「保護傘」餐廳由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，16日中午遭25歲莫姓男子潑灑穢物。北市警方昨天凌晨逮捕涉案莫男到案，他後來坦承收受3名男子新台幣1萬5000元酬勞後犯案。莫男遭檢方聲押禁見獲准。

警方經持續調閱相關監視器，追查到其他3名共犯涉案，於昨晚在台北地檢署旁緝獲到案。

據調查了解，主嫌為北聯幫成員24歲李男，因接受他人以3萬元為代價委託辦事，對方稱是和保護傘餐廳業者有過節欲報復，李男再找26歲哥哥、25歲江姓表哥共謀，並以1萬5000元代價找江男的高中同學莫男合作犯案。

警方發現，犯嫌在案發前曾先去餐廳場勘和預謀製造消費糾紛，案發時還拍攝潑屎影片，向幕後指使者回報狀況。

全案警詢後，警方今天下午陸續將3嫌依涉毀損、公然侮辱、恐嚇和傷害等罪嫌送北檢，由承辦檢察官廖彥鈞進行複訊中，不排除做出聲請羈押、交保等強制處分；檢警將持續溯源追查幕後指使者。