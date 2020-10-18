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假檢警詐騙頻傳 刑事局揭4階段騙術

中央社 / 台北18日電

桃園7旬林姓婦人日前接到偽稱北市刑大警官來電，稱她證件遭冒用且涉洗錢，結果被詐騙集團騙走新台幣近千萬元。刑事局提醒，此類詐騙應慎防「假檢警監管帳戶」等4階段話術。

刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團常利用假冒公務機構（公務員）方式，詐空受害人荷包。桃園年約7旬林姓婦人日前接到自稱北市刑大男警官來電，稱她證件遭冒用申請帳戶，且被販毒集團利用洗錢。

緊接著又有一名自稱台北地檢署檢察官來電，稱林婦帳戶涉及刑案，須將其名下所有金融帳戶交由地檢署公證，信以為真的林婦便依指示將網路銀行帳號密碼交付對方，由自稱法院專員男子相約面交收取證物款，林婦等待月餘均未收到偵查終結通知，經洽詢市刑大找男警官未果才發覺遭詐騙，財損逾900萬元。

另一名已退休的6旬程先生則是於上週接到自稱榮民醫院醫務人員來電，對方詢問他是否請人代領診斷證明，隨即聲稱程男證件恐遭冒用，院方已報警處理。

隨後偽稱辦案檢警再致電程男，指他涉嫌一起10億元的詐欺刑案，要求程男匯款到指定帳戶監控，以及至超商收取地檢署公證部門的傳真收據，他前後依指示匯款9次，共被詐騙700多萬元。

刑事局指出，詐騙集團假冒公務機構（公務員）詐騙，常見4階段詐騙話術陷阱，請民眾要小心留意。

首先，先假冒公務部門、電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費；其次，轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

緊接著，再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」和「監管帳戶」；最後，進一步要求被害人申請帳戶網路銀行功能，進行網路匯款或提供帳號密碼。

刑事局呼籲，檢警不會監管任何的金融帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證、收取證物款項、等下傳真公文給你、法院幫你保管金錢、監管帳戶」等關鍵字時，慎防遭詐騙，若有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

詐騙集團 健保卡 公務員

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