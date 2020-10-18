女子車內睡著 同車男放安毒進她背包檢方訊後放過她

基隆市黃姓女子搭蔣姓友人開的車，警方查獲她的背包內有13包安毒。黃女供稱不知情，蔣也說想藏鞋底藏不進去，才放進黃女背包。檢方認定黃女不知毒品來源，處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影 基隆市黃姓女子搭蔣姓友人開的車，途中遇警攔檢，背包內也被查獲13包安毒，被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。檢方偵查時，黃女供稱在車內睡覺，不知道為何背包內會有毒品。蔣供稱想藏鞋底但藏不進去，才把13包安毒放進黃女背包。檢方認定黃女不知毒品來源，處分不起訴；蔣男涉案部分檢方偵辦中。

檢警調查，蔣姓男子與黃女相約聚餐時，蔣在赴約前先到重慶北路某處洗車場，向人購買2萬元的安非他命、7萬元K他命。與黃女聚餐結束後，蔣開載黃女返家。

2人同車行經台2線指標49.5公里處時，遇到警方臨檢，員警在蔣男的鞋底找到毒品，黃女的背包內也被員警發現13包安非他命，警詢後將2人送辦。

黃女供稱，遇到警察臨檢前她在車內睡覺，接受臨檢要拿身分證時，才看見毒品並掉出來，她不知道什麼時候被人放入毒品。

蔣男也向檢察官表示，他本來想把毒品全藏在鞋底，但發現鞋底藏不進去，見黃女在車內睡覺，所以把13包安非他命毒藏在她的背包，黃女並不知情。

檢察官指出，黃女經毒品檢驗呈陰性反應，且無前科紀錄，因無積極證據證明黃女犯行，予以不起訴處分。