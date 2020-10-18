接受館長委任後首發聲 黃國昌曝這陣子沒出聲原因

館長陳之漢8月底遭槍擊後，委託時代力量前立委黃國昌擔任辯護律師。黃國昌昨晚在臉書表示，日前媒體報導槍手劉丞浩是抽中生死籤才會去開槍，此說法是毫無邏輯的虛構杜撰。

黃國昌說，從自己接受館長委任以來，基於若干理由，從未公開評論案情或檢警偵查作為，其中之一是深刻感受到檢警的辛勞，知道大家共同的目標是查緝幕後真凶。

黃國昌指出，媒體報導「館長槍擊爆炸內幕、竹聯小弟抽生死籤開槍行刑」是毫無邏輯的杜撰，實在非常傻眼。因為雖然目前的所有事證，均指向這個槍擊案絕非槍手劉丞浩個人所為，而是一個經過縝密設計的犯罪計劃，幕後尚有其他共犯；然而迄今為止，劉丞浩依然堅稱，開槍是由於他與館長因性騷擾一事所生之私怨，幕後並無人指使。