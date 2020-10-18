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接受館長委任後首發聲 黃國昌曝這陣子沒出聲原因

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

館長陳之漢8月底遭槍擊後，委託時代力量前立委黃國昌擔任辯護律師。黃國昌昨晚在臉書表示，日前媒體報導槍手劉丞浩是抽中生死籤才會去開槍，此說法是毫無邏輯的虛構杜撰。

黃國昌說，從自己接受館長委任以來，基於若干理由，從未公開評論案情或檢警偵查作為，其中之一是深刻感受到檢警的辛勞，知道大家共同的目標是查緝幕後真凶。

黃國昌指出，媒體報導「館長槍擊爆炸內幕、竹聯小弟抽生死籤開槍行刑」是毫無邏輯的杜撰，實在非常傻眼。因為雖然目前的所有事證，均指向這個槍擊案絕非槍手劉丞浩個人所為，而是一個經過縝密設計的犯罪計劃，幕後尚有其他共犯；然而迄今為止，劉丞浩依然堅稱，開槍是由於他與館長因性騷擾一事所生之私怨，幕後並無人指使。

黃國昌表示，既然劉丞浩迄今尚未改口，又怎麼可能如同該報導所描述，「劉透露，幫會仿效電影『角頭2』情節，以抽籤決定誰來執行槍擊館長的任務，他因抽中生死籤才負責行凶」。黃質疑，劉丞浩怎麼可能會說出完全自相矛盾的陳述？黃國昌說，從查緝幕後真凶的角度，絕對希望槍手劉丞浩能夠誠實交待；但是這個期待，迄今為止尚未發生。

時代力量前立委黃國昌在館長中槍後臉書表示，館長最困難的時刻，義不容辭。過去黃也曾扮演過富有正義感的角色美國隊長。圖／取自黃國昌臉書
時代力量前立委黃國昌在館長中槍後臉書表示，館長最困難的時刻，義不容辭。過去黃也曾扮演過富有正義感的角色美國隊長。圖／取自黃國昌臉書
館長陳之漢遭槍擊後，委託時代力量前立委黃國昌擔任辯護律師。圖／取自館長陳之漢「彪捍」臉書
館長陳之漢遭槍擊後，委託時代力量前立委黃國昌擔任辯護律師。圖／取自館長陳之漢「彪捍」臉書

黃國昌 館長 槍擊

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