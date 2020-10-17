持雙槍小黃車上誤扣扳機自轟案 非搶劫是要為亡母尋仇

基隆市陳姓男子7日搭計程車時，帶了2把改造手槍在隨身包包內，在台北市繞了一圈後返回基隆住處途中，槍枝走火打中自己胸部，險些喪命。陳男傷癒後向警方供稱，他帶槍是要去槍殺撞死母親的計程車車行負責人，但臨時改變念頭，因此回基隆，在拿錢準備要付車資時誤獨扳機槍枝才走火。

警方說，男子母親被撞死一事，有何糾葛警方並不清楚案情，但陳男坦承要去為母親討公道尋仇，他並不是要搶計程車司機，只是拿錢時手不慎碰到扳機，突然走火。

警方調查，7日上午近9點，陳姓男子在台北市攔一輛計程車，叫司機開到一家知名汽車旅館，但後來又改多個地點，司機也都依其指示送達，不覺有異，但到了指定土也點後他都沒有下車，後來改稱要回基隆住處，司機把車開到基隆。

警方指出，計程車開到基隆時，還沒有到陳男住處途中，司機突然聽到很大的聲響，回頭看發現陳男胸口流血，嚇了一大跳，陳男意識還清楚，叫司機去基隆長庚，司機不知到底發生什麼事，但救人為先載到醫院。

警方接獲報案趕至醫院時，陳男已在救治，因沒有打中心臟急救後無大礙。警方在他的包包內找到2把改造手槍及子彈。

警方原本懷疑陳男是否想行搶計程車司機，但是認為搭小黃繞了太久不合常理。陳男在傷勢穩定後向警方供稱，他當下是要去找撞死母親車行的老闆，但臨時改變主義，有不同想法才回基隆，想要暫緩。 警方正根據他供稱說詞，追查槍枝來源，是向何人買的。